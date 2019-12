Die 25 besten Arbeitgeber Deutschlands 2020 - mit überraschendem Platz eins

Wer ist der beste Arbeitgeber Deutschlands? Mitarbeiter bewerteten Arbeitsklima, Gehalt und Benefits. Das Ergebnis dürfte für Überraschungen sorgen.

Bei der Wahl des Arbeitgebers spielen immer mehr die Empfehlungen und die Erfahrungsberichte ehemaliger oder aktueller Mitarbeiter eine Rolle. Diese wissen aus erster Hand, welche Aufgaben und Chancen das Unternehmen bietet - abseits vom äußeren Schein. Welche Arbeitgeber in Deutschland ihre Mitarbeiter von sich überzeugen konnten, haben die neusten Ergebnisse einer Mitarbeiter-Umfrage ergeben.

Mitarbeiter wählen die besten Arbeitgeber 2020

Zum fünften Mal hat die Job- und Recruiting-Plattform Glassdoor nun die besten Arbeitgeber Deutschlands gekürt und den alljährlichen Glassdoor-Award verliehen. Die Ergebnisse beruhen auf dem freiwilligen Feedback von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den letzten zwölf Monaten zu unterschiedlichen Aspekten wie Karrieremöglichkeiten, Vergütung & Zusatzleistungen, Kultur & Werte, Führungskräfte, Work-Life-Balance, Weiterempfehlung, Geschäftsprognose und die Gesamtbewertung des Unternehmens. Zudem spielt auch die Qualität, Quantität sowie die Konsistenz der Unternehmensbewertungen eine Rolle bei der Auswertung.

International ist die Auszeichnung als "Best Places to Work" bekannt und wird dieses Jahr in neun Ländern vergeben: in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich und Kanada sowie zum ersten Mal in Brasilien, Mexiko, Argentinien und Singapur.

Hier sind die besten 25 Arbeitgeber Deutschlands 2020

Platz Unternehmen Gesamtbewertung 1. Porsche 4,5 (Vorjahresplatzierung: keine) 2. Infineon Technologies 4,5 (2) 3. Robert Bosch 4,4 (3) 4. McKinsey & Company 4,4 (keine) 5. SAP 4,4 (1) 6. Daimler 4,4 (4) 7. Europäische Zentralbank 4,4 (keine) 8. Airbus 4,3 (19) 9. Capgemini 4,3 (14) 10. Siemens Healthineers 4,3 (keine) 11. ZF Group 4,3 (keine) 12. BMW 4,3 (7) 13. Siemens 4,3 (11) 14. PUMA 4,3 (keine) 15. Max-Planck-Gesellschaft 4,3 (25) 16. Bayer 4,3 (15) 17. Continental 4,3 (10) 18. Roche 4,3 (keine) 19. Salesforce 4,3 (keine) 20. Fraunhofer Gesellschaft 4,3 (6) 21. Delivery Hero 4,2 (keine) 22. Volkswagen 4,2 (13) 23. Microsoft 4,2 (keine) 24. MHP - A Porsche Company 4,2 (9) 25. Deutsche Telekom 4,2 (keine)

Quelle: Glassdoor; Notenskala reicht von 1,0 (= sehr unzufrieden) bis 5,0 Punkte (= sehr zufrieden)

Porsche steigt überraschend auf Platz eins

Obwohl die Autoindustrie viel Schelte einstecken musste, sind die Hersteller immer noch gefragte Arbeitgeber. Insgesamt neun Unternehmen unter den Top 25 - inklusive Zulieferer und Dienstleister - gehören der Automobilbranche an. Während sich im Vorjahr viele von ihnen im Ranking sogar noch verbessern konnten, sackten dieses Jahr die meisten von ihnen ab. Allein Porsche gelang es - auch noch als Wiedereinsteiger - im Ranking nach oben zu steigen und sich sogar den ersten Platz zu schnappen.

​Infineon Technologies​ und ​Robert Bosch verteidigen hingegen ihren zweiten und dritten Platz, während es Daimler​ auf dem sechsten Platz zumindest schafft, seine Gesamtbewertung des Vorjahres wieder zu erreichen. Audi​ ist nach dem 12. Platz im letzten Jahr nicht einmal mehr die Top 25 dieses Jahr vorgedrungen. Auch ​BMW​ (von 7 auf 12) und ​Volkswagen​ (von 13 auf 22) fallen zurück. Weder ​Continental​ (von 10 auf 17) noch ​MHP - A Porsche Company​ (von 9 auf 24) reichen an ihr Vorjahresergebnis heran. Der ​ZF Group​ gelingt wiederum der Wiedereinstieg auf dem 11. Platz, nachdem es im letzten Jahr nicht für die Top 25 gereicht hatte.

Hier finden Sie das Ranking der besten Arbeitgeber Deutschlands aus dem Jahr 2019.

Vorjahressieger SAP in sieben Ländern ausgezeichnet

Letztes Jahr noch Nummer eins im Ranking der besten Arbeitgeber Deutschlands, sichert sich SAP 2020 nun den fünften Platz. Dem Walldorfer IT-Konzern gelingt das Kunststück, als einziges Unternehmen neben ​Microsoft​ in sieben Ländern ausgezeichnet zu werden sowie in Argentinien und Brasilien den Sieg zu erlangen.

Es finden sich aber auch Neulinge im Ranking: Zum ersten Mal vertreten sind McKinsey & Company​ (Platz 4), die Europäische Zentralbank​ (Platz 7), ​Siemens Healthineers​ (Platz 10), ​Roche​ (Platz 18), ​Salesforce​ (Platz 19) und ​Delivery Hero​ (Platz 21).

Facebook und Google: Tech-Giganten sinken im Ranking

Auch im Ausland hat sich bei den "besten Arbeitgebern" etwas getan. Unter den US-Großunternehmen verdrängt ​HubSpot​ den mehrmaligen Sieger ​Bain & Company auf den zweiten Platz, während ​DocuSign​ die drittbeste Gesamtbewertung verzeichnen konnte. Doch wie die Automobilindustrie in Deutschland verlieren nun die großen Tech-Unternehmen an Zuspruch unter den Mitarbeitern. Einzig Microsoft konnte sich von Platz 44 auf 21 verbessern, während Google von Platz 8 auf 11 und LinkedIn von Platz 6 auf 12 abrutschen.

Besonders Facebook trifft es wieder hart: Vom 7. stürzt das Unternehmen auf den 23. Rang. Noch vor zwei Jahren thronte das Social Media-Unternehmen auf Platz 1 der "Best Places to Work". In den Medien in aller Munde, doch unter Arbeitgebern wohl weniger angesehen sind Amazon​, ​Netflix​ und ​Tesla​ sind, die wie im vergangen Jahr nicht in der Rangliste der USA vertreten sind. "Eine wachsende Zahl von ​Studien​ zeigt, dass Kultur eine gewichtige Rolle bei Job-Entscheidungen spielt. Sie kann das Zünglein an der Waage und sogar ausschlaggebender als das Gehalt sein", sagt Dr. Andrew Chamberlain, Chief Economist bei Glassdoor. "Führungskräfte sollten sich von den zahlreichen Belegen leiten lassen, dass sich Investitionen in die Kultur langfristig bezahlt machen."

