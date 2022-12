Internet-Börsen: Welpen oft aus schauriger Haltung

Vorläufige Endstation Quarantäne: Diese Hundwelpen entdeckte die Polizei bei einem illegalen Tiertransport. © Daniel Karmann/dpa/dpa-tmn

Online-Marktplätze sind voll von zu jungen Welpen aus schlechter Haltung. Vermehrer vermitteln sie oft als vermeintliche Tierschutzhunde. Im neuen Zuhause geht es häufig schnell um Leben und Tod.

Hamburg/Bonn - Ihre ersten Lebenswochen verbringen illegal gehandelte Welpen meistens in dunklen, unhygienischen Käfigen, sind beißendem Gestank und mangelnder Versorgung ausgeliefert. Viel zu jung werden sie in Kofferräumen oder unter Autositzen versteckt nach Deutschland gekarrt und dort verkauft.

Die ersten Lebenswochen verbringen illegal gehandelte Welpen meistens in dunklen, unhygienischen Käfigen - und werden dann in Kofferräumen versteckt nach Deutschland gekarrt und hier verkauft. © Armin Weigel/dpa/dpa-tmn

„Wie Hunde im Internet verhökert werden, ist völlig inakzeptabel. Das erinnert ans organisierte Verbrechen, es herrschen mafiöse Strukturen vor“, sagt Tierärztin Barbara Schöning, Vorsitzende der Gesellschaft für Tierverhaltensmedizin und -therapie (GTVMT).

Sie verweist auf eine Stichprobe der europäischen Tierschutzorganisation „EU Dog & Cat Alliance“, die an einem beliebigen Tag im Jahr 2020 mehr als 438.000 Anzeigen für Hunde auf den meistgenutzten Kleinanzeigen-Webseiten in der EU zählte.

Natürlich sind nicht alle Anbieter kriminell, dennoch ist Vorsicht geboten. Besonders perfide: „Oft wird fälschlicherweise behauptet, ein Hund sei gerettet worden, das sind dreiste Lügen“, sagt Schöning.

Qualzucht unter dem Weihnachtsbaum

Karina Omelyanovskaya, Kampagnenverantwortliche für Heimtiere bei der Tierschutzorganisation Vier Pfoten, zufolge, ist es rund um das Jahresende besonders schlimm: „Damit die Welpen rechtzeitig zu Weihnachten auf Online-Plattformen zum Verkauf angeboten werden können.“ Im neuen Zuhause folgt dann schnell die böse Überraschung.

Welpen aus dubiosen Quellen sind oft krank, werden laut Omelyanovskaya für den Verkauf zum Teil mit Antibiotika „fit gespritzt“. Sobald sie in ihrem neuen Zuhause angekommen seien, hätten sie aufgrund ihres kritischen Gesundheitszustands häufig kaum eine Chance, ohne Folgeschäden oder überhaupt zu überleben, sagt die Tierschützerin.

Die Tiere leiden etwa unter Parvovirose, einer hochansteckenden Viruserkrankung, die insbesondere für ungeimpfte Hunde eine große, mitunter tödliche Gefahr darstellt. Sehr häufig sind sie außerdem zu jung.

Händler werden selten bestraft

Das deutsche Tierschutzrecht sieht vor, dass Welpen nach der Geburt mindestens acht Wochen bei ihrer Mutter bleiben. Um aus dem Ausland nach Deutschland einreisen zu dürfen, müssen sie mindestens 15 Wochen alt sein und unter anderem einen gültigen Tollwutschutz besitzen.

„Doch im illegalen Handel werden Welpen oft schon mit drei oder vier Wochen von ihrer Mutter getrennt, um möglichst klein und besonders niedlich zu sein“, so Karina Omelyanovskaya. Falsche Altersangaben, fehlende Impfnachweise oder keine gültigen Papiere sind kein Thema im Internet, Strafverfolgung scheint niemand zu fürchten.

Ein Welpe aus schlechter Haltung tut sich mit der Eingewöhnung oft schwer. © Christin Klose/dpa-tmn

Tierärztin Barbara Schöning erlebt nicht nur gesundheitliche Probleme in ihrer Praxis. Manche Tiere aus dubiosen Quellen wie etwa auch Straßenhunde aus Osteuropa sind hochgradig verängstigt und verhaltensauffällig. Sie leiden unter einer Art Kulturschock, kommen mit der Reizüberflutung in ihrer neuen Umgebung nicht zurecht und wollen zum Beispiel die Wohnung nicht mehr verlassen.

„Dann ziehen sie sich zitternd in ein Zimmer zurück. Denn draußen herrscht Stress pur. Zu viel Lärm, zu viele optische Stimuli“, sagt Schöning. Die Bewältigungsstrategien eines Hundes für zu viele dieser Sinnesreize seien Flucht, Passivität oder aggressives Verhalten. Das könne die Besitzer überfordern.

Seriöse Züchter zeigen Unterbringung

Wie also vorgehen, wenn man sich einen Hund anschaffen, aber dubiose Quellen vermeiden will? „An erster Stelle steht, dass man sich gut überlegt, ob die Anschaffung eines Hundes sinnvoll ist“, sagt Barbara Schöning. Dann erst folgt der nächste Schritt: überlegen, was für ein Hund es sein soll.

Seriöse Züchter helfen Interessenten dabei. „Sie zeigen die Unterbringungsbedingungen, sie können Auskunft geben zum Charakter der Welpen“, sagt die Tierärztin. Wer Tiere auf Autobahnparkplätzen aus dem Bus oder Kofferraum heraus verkauft, ist auf keinen Fall seriös.

Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund empfiehlt, sich im Tierheim umzuschauen. „Wer gerne ein Tier aufnehmen möchte, wendet sich am besten an das nächste Tierheim vor Ort.“ In den deutschen Tierheimen warteten Tausende großartige, ganz unterschiedliche Tiere auf ein neues Zuhause.

„Die Mitarbeiter kennen ihre Schützlinge ganz genau und wissen, welches Tier zu wem passt. Auch nach einer Vermittlung stehen sie gern beratend zur Seite“, sagt sie.

Hund nicht ungesehen kaufen oder adoptieren

Damit es sich aber tatsächlich um ein seriöses Tierheim handelt, sollten Interessenten vor dem Kauf unbedingt einen Blick in die Satzung eines Tierschutzvereins werfen. Ein wichtiger Hinweis auf die Seriosität eines Vereins ist die Gemeinnützigkeit und ein transparenter Umgang mit Spenden. Auch bei Organisationen aus dem Ausland.

Qualzucht unter dem Weihnachtsbaum: Rund um das Jahresende ist der illegale Welpenhandel besonders schlimm. © Paul Zinken/dpa/dpa-tmn

„Die Vermittlung eines Auslandshundes geschieht im Idealfall nur nach erfolgter Quarantäne über sachkundige Pflegestellen oder Tierheime und nicht direkt aus dem Ausland“, sagt Hester Pommerening.

Fest steht: Ausschließlich über Internetanzeigen sollte man nie einen Hund kaufen oder adoptieren. Nur aufgrund von Fotos und einer Beschreibung, ohne das Tier vorher gesehen zu haben, ganz egal wie vertrauenserweckend und vermeintlich seriös ein Anbieter oder eine Organisation wirkt - das sei keine gute Idee. dpa