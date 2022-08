Zahnschmerzen natürlich lindern: Heilkräuter wirken Wunder

Von: Judith Braun

Teilen

Zahnfleischentzündungen und Probleme mit den Zähnen zählen zu den gemeinsten Schmerzen. (Symbolbild) © AndreyPopov / IMAGO

Beschwerden mit den Zähnen können uns im Alltag ausbremsen. Dr. Jochen H. Schmidt verrät im Interview, welche Heilkräuter Schmerzen natürlich lindern.

Schmerzhaftes Pochen und Ziehen im Mundraum? Probleme mit den Zähnen oder Zahnfleischentzündungen zählen zu den gemeinsten Schmerzen. Doch machen diese den Gang zum Zahnarzt unbedingt notwendig? Dr. Jochen H. Schmidt, zahnärztlicher Leiter des Carree Dental in Köln, empfiehlt im Interview die natürliche Behandlung mit Heilpflanzen, auf die „schon unsere Großmütter bei Zahnweh schworen“.

Welche Heilkräuter Zahnschmerzen natürlich lindern können, verrät 24vita.de.

Laut Schmidt verbergen sich hinter Zahnschmerzen oft Parodontitis oder Wurzelentzündungen. Häufigster Auslöser ist jedoch Karies. Durch Bakterien in der Mundhöhle wird Zucker, den wir mit der Nahrung aufnehmen, in schädliche Säure verwandelt. Diese zerstört den schützenden Zahnschmelz. Die Dentinkanälchen liegen frei und der Zahnnerv in der Zahnpulpa reagiert prompt auf kleinste Reizungen wie etwa Hitze oder Kälte.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteuren und Redakteurinnen leider nicht beantwortet werden.