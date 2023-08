Wirkung von halluzinogenen Pilzen: Wundermittel der Psychiatrie?

Von: Laura Knops

Die in den sogenannten „Magic Mushrooms“ enthaltenen Substanzen sollen bei verschiedenen psychischen Beschwerden helfen. © Science Photo Library/Imago

Das aus Pilzen gewonnene Psilocybin soll eine heilende Wirkung bei psychischen Beschwerden haben. Die genaue Wirkung ist noch nicht erforscht. Was dahinter steckt, erfahren Sie hier.

Über die Jahrhunderte hinweg haben „Zauberpilze“ eine faszinierende Aura umgeben, doch hinter den Mythen und Anekdoten verbirgt sich eine vielversprechende medizinische Forschung. Schon seit langem ziehen psychoaktive Substanzen in bestimmten Pilzen das Interesse von Forschern auf sich.

Diese könnten das Potenzial haben, psychische Leiden wie Depressionen, Angststörungen und posttraumatische Belastungsstörungen zu behandeln, wie 24vita.de verrät.

Psilocybin, eine psychoaktive Substanz in „Psilocybe“-Pilzarten, ähnelt strukturell Serotonin und hat psychoaktive Wirkungen. Durch den Konsum werden Stoffwechselprozesse ausgelöst, bei denen Psilocybin in Psilocin umgewandelt wird und an Gehirnrezeptoren bindet, die die Wahrnehmung, Stimmung und Bewusstsein beeinflussen. Die genauen Wirkungsmechanismen sind jedoch noch unklar und erfordern weitere Forschung.

