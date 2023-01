Winter-Phänomen: Warum vermehrt Menschen zwischen Dezember und März sterben

Von: Natalie Hull-Deichsel

In Deutschland steigen für gewöhnlich die Todesfälle in den Wintermonaten an. Die höchste Sterberate zeigt sich im Durchschnitt im Februar. Woran liegt das?

Im Winter gibt es überdurchschnittlich viele Menschen, die in Deutschland sterben. Zwischen Dezember und März zeigt sich jährlich durchschnittlich ein Anstieg der Todesfälle – im Februar wird jährlich in der Regel die höchste Sterberate vermeldet. Die deutsche Bestattungswirtschaft nimmt diese als Richtwert und stellt sich jedes Jahr auf zehn Prozent mehr Todesfälle ein als in anderen Monaten. Woran liegt es, dass die Menschen in den kalten Monaten eher beispielsweise an Herzinfarkt sterben?

In Winter zeigt sich im Durchschnitt eine Häufung der Sterbefälle in Deutschland aufgrund von Herzinfarkt, Influenza und Corona. (Symbolbild) © Edma/Imago

Bei den meisten Todesfällen in Deutschland spielt die Jahreszeit keine Rolle, wie Südwest Rundfunk Wissen berichtet. Betrachtet man das ganze Jahr, ist der Durchschnittswert in der Regel gleichbleibend. Doch was sich zeigt: im Winter kommen regelmäßig Sterbefälle hinzu, wie das Statistische Bundesamt vermeldet. Ein entscheidender Umstand ist, dass der menschliche Körper in den Wintermonaten durch Kälte und weniger Licht anfälliger zu sein scheint. Kälte hat Einfluss auf die Blutzirkulation. Betroffene sind besonders Menschen, deren Immunabwehr eingeschränkt ist oder die unter Grunderkrankungen wie hohem Blutdruck, Demenz und Diabetes leiden.

Es gibt eine Häufung von Herzinfarkt-Patienten, Infektionskrankheiten wie Influenza und Corona mit Langzeitfolgen wie Long Covid sowie mehr Fälle von Lungenentzündungen. Auch psychische Faktoren wie vermehrte Phasen der Depression mit möglichen-Suizidgedanken der Betroffenen kann laut Ärzten eine entscheidende Rolle für den Anstieg der Erkrankungs- und Sterbefälle spielen. Im Vergleich zu den warmen Monaten im Jahr zeigt sich, dass im Spätsommer, insbesondere im August und September, die Todesrate mit nur sieben Prozent durchschnittlich besonders niedrig liegt.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.