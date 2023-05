Vitamin D kann Sterbewahrscheinlichkeit bei Krebs senken

Krebs ist bisher nur selten heilbar, doch Forschende haben herausgefunden, dass Vitamin D eine Therapie unterstützen kann. Wann Vitamin D bei Krebspatienten besonders hilft, lesen Sie hier:

Laut einer Prognose werden in Deutschland 2023 240.000 Menschen an Krebs sterben. Dabei sind Männer häufiger betroffen, sie sterben vor allem an Lungen- und Prostatakrebs. Frauen hingegen erkranken und sterben vor allem an Lungen- und Brustkrebs. Krebs gehört damit zur zweithäufigsten Todesursache in Deutschland. Die Heilung einer Krebskrankheit ist immer noch schwierig und eher selten erfolgreich. Dennoch gibt es in der Medizin nun einen Hinweis auf einen Inhaltsstoff, der eine Therapie unterstützen könnte: Vitamin D.

Über Lebensmittel lässt sich etwa 20 Prozent des Vitamin-D-Bedarfs decken. Unabdingbar ist daher für Menschen auch der Kontakt zu Tageslicht. Das muss nicht praller Sonnenschein sein, auch bei bewölktem Himmel treffen UV-B-Strahlen auf die unbedeckte Haut und kurbeln die Produktion von Vitamin D im Körper an. Besonders in den Wintermonaten kann es aufgrund des begrenzten Tageslichtes gerade bei Menschen über 50 zu einem Vitaminmangel kommen.