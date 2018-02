Trinken Sie DAS und Sie verbrennen viel Fett - ganz ohne Diät

Eiweißshakes, Hungerkuren und stundenlanger Sport waren gestern: Es gibt eine viel einfachere Möglichkeit, seinen Stoffwechsel auf Hochtouren zu bringen.

Kalorien verbrennen, ohne stundenlang auf dem Stepper im Fitnessstudio zu schwitzen – was sich im ersten Moment wie ein Traum anhört, könnte schon bald Realität werden. Zumindest für alle Abnehmwilligen, die sich seit Anfang Januar mit diversen Diätkuren und Sportprogrammen herumquälen.

Scharfmacher Ingwer heizt den Stoffwechsel an

Wie jetzt Forscher der Columbia University in New York herausgefunden haben, kurbelt Ingwer die Fettverbrennung enorm an. Laut der Studie soll die Knolle einen ähnlichen Effekt wie scharfe Lebensmittel besitzen. Schließlich ist seit längerem bekannt, dass Pfeffer, Chili oder diverse Rettichsorten bestimmte Inhaltsstoffe beinhalten, die uns zum Schwitzen bringen.

So sorgt unter anderem Capsaicin aus Chilischoten dafür, dass durch die Schmerzreaktion, die scharfes Essen verursacht, Glückshormone ausgeschüttet werden. Zudem sollen sie die Durchblutung und die Verdauung ankurbeln. Außerdem zügeln die Scharfmacher den Appetit, was wiederum für einen Gewichtsverlust förderlich ist.

Rezept: Ingwerwasser für eine konstante Fettverbrennung

Doch um die gesundheitlichen Vorteile zu genießen, müssen Sie fortan nicht auf Ingwerknollen herumkauen: Es reicht bereits, wenn sie Ingwerwasser trinken. Wer den intensiv-scharfen Geschmack nicht mag, für den empfiehlt es sich, Zitronensaft hinzuzufügen. Dieser mildert die Schärfe ab. So geht's:

Schälen Sie die Ingwerknolle und schneiden Sie sie in dünne Scheibchen.

Pressen Sie eine frische Zitrone aus.

Kochen Sie zwei Liter Wasser auf.

Fügen Sie dem Wasser die Ingwerscheiben hinzu und geben Sie dann den frischen Zitronensaft dazu.

Optional: etwas Honig zum Süßen.

Das fertige Ingwerwasser können Sie entweder noch heiß genießen oder abkühlen lassen und kalt trinken. Letzteres eignet sich besonders gut im Sommer. Tipp: Trinken Sie das Ingwerwasser entweder direkt vor einer Mahlzeit, um den Appetit zu bremsen – oder gleich nach dem Aufstehen morgens, um die Verdauung in Schwung zu bringen.

Den Rest der zwei Liter trinken Sie dann den Tag über – so haben Heißhungerattacken keine Chance und die Fettverbrennung kann den ganzen Tag auf Hochtouren laufen.

