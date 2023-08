Experten empfehlen: So gehen Eltern mit nervösen Tics bei Kindern am besten um

Von: Ulrike Hanninger

Nervösen Tics, die bei Kindern im Grundschulalter auftreten, begegnen Eltern am besten mit viel Liebe. © Pond5/Imago

Augunzucken oder wiederholtes Räuspern sind ein Anzeichen für nervöse Tics bei Kindern. Wie Eltern mit der Störung umgehen sollten, verraten Experten hier.

Tics wie Muskelzuckungen können schon bei Kindern auftreten. Etwa 15 Prozent der Grundschulkinder zeigen vorübergehende, schwache Tics, informiert die Apotheken Umschau. Eltern sind von der Situation häufig überfordert und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ärzte jedoch betonen, dass die Tics in der Regel von selbst wieder vorbeigehen und raten Eltern zu Gelassenheit. Auch wenn man die Störung natürlich ärztlich abklären lassen sollte, nicht zuletzt, um Depressionen oder andere schwere Krankheiten auszuschließen.

Wie sich die Tics bei Kindern äußern und was Eltern im Umgang damit beachten sollten, erläutert ein Artikel von 24vita.de.

