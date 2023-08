Ungesunder Süßstoff? WHO stuft Aspartam als „möglicherweise krebserregend“ ein

Von: Laura Knops

Teilen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird den künstlichen Süßstoff Aspartam in Zukunft als „möglicherweise krebserregend“ einstufen. Was das für Verbraucher bedeutet.

Egal ob in Süßigkeiten, Light-Produkten, Soft- oder Energydrinks – Künstliche Süßstoffe wie Aspartam kommen in zahlreichen verarbeiteten Lebensmitteln vor. Bei vielen Verbrauchern stehen die Süßungsmittel als kalorienarme Alternative zu Zucker auch auf dem täglichen Speiseplan. Schließlich süßt Aspartam über 200 Mal stärker als herkömmlicher weißer Zucker. Gesünder scheint das künstliche Süßungsmittel allerdings nicht zu sein. Vielmehr könnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Aspartam bald als „möglicherweise krebserregend“ einstufen, wie Insider gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters berichteten. Was dies für Verbraucher bedeutet und welche Lebensmittel Sie in Zukunft besser vermeiden sollten, erfahren Sie hier.

Zuckerersatzstoffe: Sollten Sie Aspartam meiden?

Aspartam, auf Produkten auch als Lebensmittelzusatzstoff E591 gekennzeichnet, ist in vielen verschiedenen Produkten zu finden. Enthalten ist der künstliche Süßstoff in Kosmetika wie Zahnpasta, aber auch in Hustensaft oder Vitamintabletten. Am häufigsten wird Aspartam allerdings in folgenden Lebensmitteln verwendet:

Zero- und Lightprodukte

Softdrinks

Marmelade

Kaugummi

Milchprodukte

Noch mehr spannende Gesundheits-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von 24vita.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Krebs-Risiko kennen: Elf Lebensmittel können das Tumor-Wachstum begünstigen Fotostrecke ansehen

Bereits in der Vergangenheit fanden Wissenschaftler heraus, dass künstliche Süßungsmittel wie Saccharin, Suclarose oder Aspartam dem Körper schaden. Demnach zeigten verschiedene Studien, dass die Zuckerersatzstoffe zu einer Veränderung des Mikrobioms im Darm führen. Israelische Forscher kamen in einer groß angelegten Analyse sogar zu dem Schluss, dass sich der Konsum von Zuckerersatzstoffen auf die Fähigkeit des Körpers, den Blutdruckspiegel zu regulieren, auswirkt. Doch obwohl immer wieder Studien einen Zusammenhang feststellen, konnte bisher nicht eindeutig belegt werden, dass Süßstoffe das Krebsrisiko tatsächlich erhöhen. Auch der Krebsinformationsdienst gab bisher eindeutig Entwarnung.

Süßstoffe: Sollten Verbraucher Aspartam meiden?

Viele Menschen kennen Aspartam als Süßstoff in Kaffee oder Tee. Aber auch in zahlreichen verarbeiteten Lebensmitteln ist Aspartam zu finden. © YAY Images/Imago

Hinter der aktuellen Neubewertung durch die Weltgesundheitsbehörde (WHO) steckt die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC). Wer Aspartam in gebrauchsüblichen Mengen zu sich nimmt, muss sich allerdings laut dem Deutschen Krebsforschungszentrum keine Sorgen machen. Auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) stufen Aspartam derzeit aufgrund eingehender Sicherheitsbewertungen innerhalb bestimmter Grenzen als unbedenklich für den menschlichen Verzehr ein.

Ohne Bedenken könnte man eine Dosis von rund 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag zu sich nehmen. „Eine erwachsene 70 Kilogramm schwere Person müsste von einem Softdrink mit 600 Milligramm Aspartam pro Liter demnach 4,5 Liter pro Tag trinken, um den Grenzwert zu erreichen“, erklärt der Krebsinformationsdienst. Die neue Einstufung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bedeutet daher lediglich, dass Aspartam zwar möglicherweise Krebs auslösen kann – dazu müsste man allerdings große Mengen zu sich nehmen.

Künstliche Süßstoffe nicht eindeutig schädlich, aber auch nicht nützlich

Doch: Zum Abnehmen sind die künstlichen Süßstoffe trotzdem nicht geeignet. Denn auch wenn Aspartam nicht eindeutig in Zusammenhang mit Krebs steht, konnte dem Zuckerersatzstoff in der Vergangenheit ein schädlicher Einfluss auf das Mikrobiom sowie auf das Sättigungsgefühl nachgewiesen werden. „Es bleibt zu hoffen, dass die neue Einstufung besonnen aufgenommen wird und Konsumenten nicht dazu bringt, von Süßstoffen auf Zucker umzusteigen. Es gibt keinen soliden Grund, Süßstoffe aktiv zu vermeiden, aber auch keinen Grund, Süßstoffe aktiv zu empfehlen. Der Nutzen ist gering, der Schaden nicht klar nachweisbar“, erklärt Dr. Stefan Kabisch von der Charité – Universitätsmedizin Berlin gegenüber dem Science Media Center Germany.

„Für die Konsumenten gilt es, den Zuckerkonsum möglichst gering zu halten und vor allem zuckerfreie, ungesüßte Varianten wie Wasser und ungesüßte Tees zu trinken und Süßstoffe nur in Maßen zu konsumieren. Die Wissenschaft ist dazu aufgefordert, mehr Studien zu den Auswirkungen von Süßstoffkonsum ganz allgemein – nicht nur Aspartam – beim Menschen durchzuführen“, sind sich Dr. Anne Christin Meyer-Gerspach und Dr. Bettina Wölnerhanssen, Co-Leiterinnen der metabolen Forschung St. Clara Forschung, St. Claraspital Basel (Schweiz) einig.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.