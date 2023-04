Aktuelle Studie: Tee kann Risiko für Schlaganfall und Diabetes verringern

Von: Laura Knops

Wer mehrere Tassen Tee am Tag trinkt, lebt laut einer aktuellen Studie gesünder (Symbolbild). © Cavan Images / Imago

Der Genuss, mehrere Tassen Tee pro Tag könnte eine Reihe gesundheitlicher Vorteile mit sich bringen. Zu welchem Schluss Forscher in einer aktuellen Studie kommen, erfahren Sie hier.

Mehr zum Thema Aktuelle Studie: Tee kann Risiko für Schlaganfall und Diabetes verringern

Während sich um den Genuss von Kaffee zahlreiche Mythen ranken, können Tee-Trinker nun durchatmen. Denn regelmäßiger Kaffeekonsum ist offenbar gut für die Gesundheit. Wer das Heißgetränk täglich zu sich nimmt, hat offenbar ein geringeres Risiko, an Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes oder einem Schlaganfall zu erkranken. Bereits der Genuss von vier Tassen hat dabei einen positiven Effekt auf den Körper.

Im Rahmen der aktuellen Studie werteten die Forscher insgesamt 19 Studien mit mehr als 1 Million Teilnehmern aus acht Ländern aus. Das Ergebnis: Je mehr Tee die Probanden tranken, umso mehr gesundheitliche Vorteile hatten sie. So sank das Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken bereits beim Konsum von einer bis drei Tassen Tee pro Tag. Tranken die Probanden mehr Tassen, nahm der Effekt zu. Warum der Genuss von Tee so gut für die Gesundheit ist, bleibt allerdings noch unklar. Die Wissenschaftler gehen jedoch davon aus, dass hinter den gesundheitlichen Vorteilen des Teetrinkens bestimmte Inhaltsstoffe der Teepflanzen stecken könnten.

