Studie enthüllt: Viele Deutsche haben das Rauchen satt

Wer einmal das Rauchen anfängt, dem fällt es oft schwer, damit aufzuhören. Doch jeder zweite Raucher in Deutschland plant den Kampf gegen die Nikotinsucht.

Endlich weg vom Glimmstängel – das ist der Traum vieler Raucher. Doch die Sucht hält sie zurück – oder sie scheitern beim x-ten Versuch, das Rauchen aufzugeben.

Umfrage enthüllt: Jeder zweite Raucher will das Qualmen aufgeben

Dennoch plant jeder zweite Raucher in Deutschland, den Zigaretten endlich abzuschwören. Besonders der Anteil junger Frauen (53 Prozent) der befragten Raucher wollen sich endlich das Rauchen abgewöhnen. Dagegen sind es bei den Männern nur 37 Prozent. Das hat jetzt eine Umfrage der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. (ABDA) ergeben.

Das Ergebnis zeigt: Je jünger die Raucher sind, desto eher der Wunsch, mit dem Qualmen aufzuhören. So gaben fast die Hälfte der Befragten bis 29 Jahre, aber nur 41 Prozent der Über-65-Jährigen an, dass Sie dem Glimmstängel endlich abschwören möchten.

Apotheken helfen (jungen) Rauchern, die Nikotinsucht zu bekämpfen

Apotheken helfen mit Aktionen dabei, Raucher beim Aufhören zu unterstützen: "Der Wille ist entscheidend, um mit dem Rauchen aufzuhören. Aber gerade in der ersten Zeit brauchen viele noch Unterstützung, um nicht wieder rückfällig zu werden. Die wohnortnahen Apotheken engagieren sich in der Prävention und helfen auch beim dauerhaften Rauchstopp", bestätigt ABDA-Präsident Friedemann Schmidt. Laut der ABDA sollen etwa 28 Prozent der Deutschen rauchen.

Dabei fällt auf: Je älter die Menschen, desto weniger wird gepafft. Nur etwa elf Prozent der Bundesbürger über 65 Jahren rauchen demzufolge. In der Altersgruppe von 16 bis 29 Jahren sind es hingegen 38 Prozent. Hier geben besonders viele an, eher auf Partys gelegentlich zu rauchen.

Hier wird in Deutschland am meisten geraucht

Am meisten wird in Nordrhein-Westfalen gequalmt. Hier rauchen 33 Prozent ab 16 Jahren. Dennoch wollen davon 41 Prozent wieder damit aufhören. Dagegen dampfen in Hessen die wenigsten, hier rauchen nur 21 Prozent der Bürger. Und viele von ihnen würden es am liebsten sein lassen: 60 Prozent planen bereits einen Rauchstopp.

Für die Ergebnisse hat das infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft im Auftrag der ABDA telefonisch 3.415 Bundesbürger ab 16 Jahren befragt.

