Stiftung Warentest testet Mineralwasser:  Aldi-Wasser vorne, Bio-Wasser fällt durch

Sie kaufen gern stilles Wasser in Flaschen, weil Sie denken, dass dieses besser und gesünder ist als Leitungswasser? Da haben Sie sich laut Stiftung Warentest geirrt.

Stiftung Warentest hat 32 stille Mineralwasser getestet. Die Ergebnisse sind erschreckend: In jedem zweiten Wasser fanden sich unerwünschte Keime, erhöhte Gehalte an kritischen Stoffen sowie Verunreinigungen aus Land­wirt­schaft und Industrie.

Stiftung Warentest: Keime in stillem Mineralwasser

Stilles Wasser wird in Deutschland immer beliebt. Seit 2018 seien die Verkaufszahlen gestiegen, wie die Stiftung Warentest berichtet. Die gemeinnützige deutsche Verbraucherorganisation hat 32 Sorten stillen Mineralwassers unter die Lupe genommen.

Das Ergebnis ist tatsächlich schockierend: Nicht einmal die Hälfte der getesteten Mineralwasser schnitt dabei gut ab. Erstaunlich auch: Wasser von Aldi der Marke "Aldi Nord QuellbrunnNaturell" erhielt die Note 1,9, ein Wasser von Lidl der Marke "SaskiaStill" erhielt mit 2,3 das Testurteil "gut", wohingegen zwei Bio-Wasser der Marke "BioKristallStill" sowie "Rheinsberger PreussenquelleStill Bio" die Note 5,0, also mangelhaft, erhielten.

Mineralstoffe in gekauftem Wasser geringer als in Leitungswasser

Der Test zeigte auch, dass sich in vielen gekauften Wassern weniger Mineralstoffe befanden als in herkömmlichem Leitungswasser. Das sei rechtlich jedoch in Ordnung: "Seit einer EU-Harmonisierung von 1980 muss natürliches Mineral­wasser keinen Mindest­gehalt an Mineralstoffen mehr aufweisen – früher waren es mindestens 1.000 Milligramm gelöste Mineralstoffe pro Liter", schreibt die Stiftung Warentest dazu.

So schnitten laut Stiftung Warentest stille Mineralwasser ab

In der Tabelle finden Sie die 32 stillen Mineralwasser und das Testurteil der Stiftung Warentest.

Platz Wassersorte Testurteil 1 Edeka Gut & GünstigStill gut (1,8) 2 Aldi Nord QuellbrunnNaturell gut (1,9) 3 Rewe Jastill gut (1,9) 4 Kaufland K-Classicstill gut (2,0) 5 Adelholzenernaturell gut (2,1) 6 Extaler Mineralquellnaturell gut (2,1) 7 Netto Marken-Discount NaturalisStill gut (2,1) 8 Contrex gut (2,2) 9 Ensinger Gourmet QuelleStill Bio gut (2,2) 10 Real Tipnaturell gut (2,2) 11 Lidl SaskiaStill gut (2,3) 12 Black ForestStill gut (2,4) 13 RosbacherNaturell gut (2,4) 14 Norma Surfstill gut (2,5) 15 VioStill gut (2,5) 16 Hellanaturell befriedigend (2,6) 17 Vilsanaturelle befriedigend (2,9) 18 Vittel befriedigend (2,9) 19 Aldi Süd Aqua CulinarisStill befriedigend (3,0 20 CarolinenNaturelle Bio befriedigend (3,0) 21 GerolsteinerNaturell befriedigend (3,0) 22 Penny ElitessStill befriedigend (3,0) 23 dm Babylove Babywasser befriedigend (3,1) 24 Evian befriedigend (3,1) 25 Franken BrunnenNaturelle befriedigend (3,2 26 Rossmann Babydream Babywasser befriedigend (3,2) 27 Hipp Baby Mineralwasser befriedigend (3,3) 28 Volvic Natürlich Bio befriedigend (3,4) 29 RhönsprudelNaturell ausreichend (3,8) 30 ChristinenNaturelle Bio ausreichend (4,0) 31 BioKristallStill mangelhaft (5,0) 32 Rheinsberger PreussenquelleStill Bio mangelhaft (5,0)

