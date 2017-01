Steckrüben als Beilage gut würzen

Steckrüben sind ein klassisches Wintergemüse. Ihre Erntezeit dauert von September bis April an.

Steckrüben sind vielseitig einsetzbar: Egal ob als Beilage, als Rohkost oder als gesunder Snack. Wichtig ist: Mit den richtigen Gewürzen bekommt das Gemüse eine besondere Note.

Steckrüben vertragen viele Gewürze: Mit Salz, Pfeffer, Muskat und einem Schuss Apfelsaft wird aus dem Gemüse eine leckere Beilage. Doch auch als Rohkost oder als Snack in kleine Stücke geschnitten schmeckt die Rübe, die geschmacklich an Kohlrabi erinnert.

In einem Folienbeutel verpackt, lassen sich Steckrüben bei niedrigen Temperaturen lange aufbewahren. Wer nur einen Teil der Rübe verbraucht, deckt die angeschnittene Fläche besser mit Frischhaltefolie ab. Darauf weist der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer hin.

Außerdem bietet die Steckrübe eine gesunde Knabber-Alternative zu Chips und Co. für gemütliche Abende auf dem Sofa. Hier kann man es mit selbst gemachten Steckrüben-Stäbchen versuchen. Sie sind einfach und schnell zubereitet. Die Stäbchen zuerst für etwa zehn Minuten in Salzwasser garen, empfiehlt der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Dann das Gemüse mit einer Schaumkelle aus dem Wasser nehmen, kurz abtropfen lassen und direkt in gerösteten und gesalzenen Sesamkörnern wälzen.

dpa/tmn