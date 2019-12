Verspüren Sie einen Druck in der Magengegend? Dann kann es ein Vorbote für etwas Gefährlicheres sein.

Herzerkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Dabei machen sich Warnsymptome bereits früh bemerkbar. Ein Kardiologe verrät die wichtigsten Anzeichen.

Ein Stechen in der Brust, Atemnot und Übelkeit: Die Symptome eines Herzinfarkts sind vielfältig – doch wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und behandelt werden, dann kann es tödlich ausgehen. Doch im Gegensatz zur landläufigen Annahme, dass ein Herzinfarkt plötzlich und unvermittelt auftritt, sind sich Mediziner sicher: Die ersten Anzeichen sind in den meisten Fällen bereits einige Tage bis zu einer Woche früher bemerkbar.

Herzinfarkt: Warnsymptome sind bereits bis zu einer Woche zuvor vorhanden

Dennoch sind Herzerkrankungen hierzulande immer noch die häufigste Todesursache. Dabei könnte man einen Herzinfarkt vermeiden, wenn man nur früh genug einen Arzt aufsucht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die anfänglichen Beschwerden laut dem Kardiologen Dietrich Andresen von der Berliner Charité schwer zu interpretieren sind:

"Vor einem Herzinfarkt haben viele Betroffene Warnsymptome. Auch haben viele Betroffene untypische Beschwerden, die einen an eine Herzkranzgefäßerkrankung nicht denken lassen und daher fehlgedeutet werden", erklärt das Vorstandsmitglied der Deutschen Herzstiftung gegenüber der Huffington Post. Doch es gibt Ausnahmen: "In einigen Fällen kommt er völlig unvorbereitet und ohne Ankündigung", so Andresen.

Sobald allerdings die Herzkranzgefäße, die Sauerstoff zum Herzen transportieren, verstopfen, stirbt das Herzmuskelgewebe allmählich ab. Der Herzmuskel pumpt nicht mehr – und ein Herzinfarkt ist unvermeidbar. Daher sollten Sie die Warnzeichen ernst nehmen, wenn Sie sie verspüren und/oder wissen, dass Sie zur Risikogruppe zählen. Risikofaktoren sind:

Diabetes

Rauchen

übermäßiger Alkoholkonsum

zu wenig Bewegung

psychischer Dauerstress

erhöhte Blutfettwerte

genetische Veranlagung

zu fett- und zuckerreiche Ernährung

Diese sechs Anzeichen deuten auf einen Herzinfarkt hin

Doch bevor es zu einem Herzinfarkt kommt, sollten Sie auf folgende sechs Beschwerden achten:

Brustschmerzen und –enge : Die sogenannte Angina pectoris kann auch bereits vor einer Herzattacke auftreten. Allerdings sind dann die Schmerzen in der Brust nicht so stark und kommen oft in Schüben, die wieder vorübergehen.

: Die sogenannte Angina pectoris kann auch bereits vor einer Herzattacke auftreten. Allerdings sind dann die Schmerzen in der Brust nicht so stark und kommen oft in Schüben, die wieder vorübergehen. Atemnot : Diese tritt in Erscheinung, wenn der Betroffene sich körperlich anstrengt. Plötzlich merkt er, dass seine Leistung ebenfalls abgenommen hat bzw. ihm alles schwerer fällt als sonst. Diese Atemnot entsteht dadurch, dass nicht mehr genug Sauerstoff durch die verkalkten Herzkranzgefäße gelangen kann.

: Diese tritt in Erscheinung, wenn der Betroffene sich körperlich anstrengt. Plötzlich merkt er, dass seine Leistung ebenfalls abgenommen hat bzw. ihm alles schwerer fällt als sonst. Diese Atemnot entsteht dadurch, dass nicht mehr genug Sauerstoff durch die verkalkten Herzkranzgefäße gelangen kann. Halsschmerzen : Oftmals werden sie mit einer Bronchitis bzw. einer Erkältung verwechselt. In manchen Fällen hatten Betroffene bereits eine Woche zuvor mit Halsschmerzen zu kämpfen – und erlitten erst danach eine Herzattacke.

: Oftmals werden sie mit einer Bronchitis bzw. einer Erkältung verwechselt. In manchen Fällen hatten Betroffene bereits eine Woche zuvor mit Halsschmerzen zu kämpfen – und erlitten erst danach eine Herzattacke. Brust- und Rückenschmerzen auf der linken Seite : Diese typischen Beschwerden bei einem Herzinfarkt können ebenfalls bereits früher auftreten. Diese treten allerdings meist dann auf, wenn Betroffene unter psychischer oder körperlicher Anspannung bzw. Belastung stehen. Dann strahlen die Schmerzen oftmals vom Herzen aus.

: Diese typischen Beschwerden bei einem Herzinfarkt können ebenfalls bereits früher auftreten. Diese treten allerdings meist dann auf, wenn Betroffene unter psychischer oder körperlicher Anspannung bzw. Belastung stehen. Dann strahlen die Schmerzen oftmals vom Herzen aus. Zahnschmerzen : Wer unter Schmerzen im Unterkiefer leidet, geht meist erstmal zum Zahnarzt. Doch dabei kann es sich um das sogenannte Buddenbrook-Syndrom handeln. Dabei haben Betroffene aber Zahnschmerzen, die durch eine Herzkranzgefäßerkrankung ausgelöst werden.

: Wer unter Schmerzen im Unterkiefer leidet, geht meist erstmal zum Zahnarzt. Doch dabei kann es sich um das sogenannte Buddenbrook-Syndrom handeln. Dabei haben Betroffene aber Zahnschmerzen, die durch eine Herzkranzgefäßerkrankung ausgelöst werden. Bauchschmerzen: Auch eine leichte Übelkeit oder ein Druck im Oberbauch wird oftmals als Magenschmerzen abgetan. Doch auch diese können sich verschlimmern und bei einer Herzattacke zu Erbrechen führen. Wenn dies eintritt, sollten Sie den Notarzt rufen. Besonders dann, wenn Sie in besonderem Maße auftreten.

Bitte beachten: Die Tipps in diesem Artikel sind KEIN Ersatz für einen Arztbesuch. Falls Sie Beschwerden haben, sollten Sie immer auch Ihren Hausarzt aufsuchen, um mögliche Risiken auszuschließen.

