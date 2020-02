Coronavirus in Deutschland: Was jeder Einzelne tun kann, um sich nicht anzustecken

Neue Coronavirus-Infektionen in Europa beunruhigen und viele stellen sich die Frage, wie man sich am besten schützt. Wer folgende Regeln beachtet, minimiert das Ansteckungsrisiko.

Eine Infektion mit Coronaviren kann für Menschen mit Vorerkrankungen und Senioren lebensbedrohlich sein.

Durch engmaschige Meldeketten und zusätzliche Meldepflichten für Kliniken und Fluggesellschaften will die Bundesregierung eine Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen verhindern.

Auch jeder Einzelne kann etwas tun, um sich vor einer Ansteckung zu schützen.

Die Coronavirus-Epidemie ist noch nicht unter Kontrolle. In Italien starben im Februar 2020 innerhalb kürzester Zeit elf Personen an einer Coronavirus-Infektion und auch in Deutschland werden neue Fälle gemeldet. Vor allem Reisende aus China und Menschen, die sich in Risikogebieten wie der Provinz Hubei aufhalten oder aufgehalten hatten, gelten als potentielle Überträger des Virus. Durch Tröpfcheninfektion können sich die neuartigen Coronaviren (auch SARS-CoV-2) von Mensch zu Mensch übertragen.

Das Bundesgesundheitsministerium meldet aktuell 81.005 Coronavirus-Infektionen* weltweit, in Deutschland wurden 19 Fälle bestätigt. 2.762 Tote werden beklagt, die meisten im Ausbruchsland China. Lebensbedrohliche Folgen kann eine Coronavirus-Infektion nach aktuellem Wissenstand in erster Linie bei Menschen mit Vorerkrankungen oder Senioren haben.

Lesen Sie auch: Coronavirus und Grippe im Vergleich: So unterscheiden sich die beiden Viruskrankheiten.

Das kann jeder Einzelne tun, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu verhindern

Bis zu 14 Tage kann es nach aktuellem Wissenstand dauern, bis nach der Ansteckung mit dem Coronavirus die ersten Symptome wie Husten, Fieber, Durchfall und Atemprobleme* auftreten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) als Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten, das Bundesgesundheitsministerium und andere Institutionen empfehlen diverse Verhaltensmaßnahmen, um das eigene Ansteckungsrisiko zu senken:

Meiden Sie das Reisen in Risikogebiete (Informieren Sie sich dazu auf den Seiten des Auswärtigen Amts und checken Sie regelmäßig die Nachrichten).

(Informieren Sie sich dazu auf den Seiten des Auswärtigen Amts und checken Sie regelmäßig die Nachrichten). Achten Sie auf eine gute Händehygiene*.

Berühren Sie Ihr Gesicht und das von Anderen nur mit gewaschenen Händen (sonst steigt die Gefahr, dass Viren über die Schleimhäute in den Körper gelangen).

Husten oder Niesen Sie in die Armbeuge und nicht in die Hände.

und nicht in die Hände. Halten Sie mindestens einen Meter Abstand zu kranken Personen.

zu kranken Personen. Effektiver Schutz vor einer Coronavirus-Infektion durch eine Mundmaske* ist nicht bewiesen . Menschen mit Atemwegserkrankungen wird ein Mundschutz allerdings empfohlen, um eine Ansteckung anderer durch Tröpfcheninfektion zu verhindern. Dafür müsse ein Mundschutz allerdings eng anliegend getragen und bei Durchfeuchtung gewechselt werden, wie das RKI meldet.

. Menschen mit Atemwegserkrankungen wird ein Mundschutz allerdings empfohlen, um eine Ansteckung anderer durch Tröpfcheninfektion zu verhindern. Dafür müsse ein Mundschutz allerdings eng anliegend getragen und bei Durchfeuchtung gewechselt werden, wie das RKI meldet. Meiden Sie große Menschenansammlungen sowie An- und Abreiseorte wie Flughäfen und Bahnhöfe.

Umfrage zum Thema

Quellen: www.bundesgesundheitsministerium.de; www.rki.de; www.infektionsschutz.de; www.auswaertiges-amt.de

Weiterlesen: Dieser Erreger ist weit gefährlicher als das Coronavirus.

jg

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.