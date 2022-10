Schlaganfall: Rotes Fleisch ist laut Studie doch kein Auslöser 

Neue Studie

Macht rotes Fleisch krank? Fördert es Entzündungen in unserem Körper? Zumindest die These, dass es Schlaganfall begünstigt, konnte widerlegt werden.

Ein zu hoher Konsum an rotem Fleisch und Wurstwaren gilt schon länger als ungesund. Es gibt unzählige Studien, die besagen, dass tierische Produkte entzündungsfördernde Prozesse im Körper anstoßen, was wiederum die Grundlage für viele heutige Zivilisationskrankheiten bilden soll. Viele Studien wollen in der Vergangenheit einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von rotem Fleisch, darunter Rind, Wild, Schwein, Kalb oder Lamm und einem erhöhten Risiko für Krankheiten erkannt haben.

Doch dem widerspricht eine neue Studie, weiß 24vita.de.

Das bedeutet allerdings nicht, dass das nun grünes Licht für den übermäßigen Konsum von rotem Fleisch bedeutet. Denn die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft es immer noch als ein Lebensmittel ein, das man nur vorsichtig und in Maßen genießen sollte. Die Annahme ist, dass es weiterhin „wahrscheinlich krebserregend“ sei, da es noch viele andere Stoffe wie etwa das enthaltene Häm-Eisen (ein Eisen-Protein-Komplex) enthält, welches potenziell gesundheitsschädigend sein kann.

