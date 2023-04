Durst, Übergewicht und Kopfschmerzen: Sechs Anzeichen deuten auf zu hohen Salzkonsum hin

Zu viel Salz?

+ © Vladimir Nenov/Imago Salz lässt den Blutdruck steigen? Stimmt! Allerdings gilt dies nicht für jeden Menschen. Nur rund zehn Prozent der normalen Bevölkerung sind tatsächlich salzsensitiv. Bei ihnen steigt der Blutdruck durch eine salzreiche Kost an. Bei den restlichen 90 Prozent wird das überflüssige Natriumchlorid einfach über die Nieren wieder ausgeschieden. © Vladimir Nenov/Imago

Viele Menschen nehmen deutlich mehr Salz über die Nahrung auf als empfohlen. Wie zu viel Salz dauerhaft der Gesundheit schadet, erfahren Sie hier.

Salz ist im Körper an verschiedenen Funktionen beteiligt: Es reguliert den Wasserhaushalt, beeinflusst das Immunsystem und ist für Verdauung sowie Arbeit der Muskeln verantwortlich. Wer zu viel Salz zu sich nimmt, schadet dem Körper allerdings langfristig. Während die Elektrolyte natürlich in Trinkwasser, Gemüse, Obst und tierischen Produkten zu finden sind, nehmen die meisten Menschen laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) den größten Teil über Speisesalz in verarbeiteten Lebensmitteln zu sich.

Ein hoher Salzkonsum kann nicht nur zu Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Auch Nieren, Knochen und sogar das Mikrobiom im Darm leiden darunter. Woran Sie erkennen, dass Sie zu viel Salz zu sich nehmen und bei welchen Anzeichen Sie unbedingt handeln sollten, verrät 24vita.de.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.