Adele hatte mindestens sechs Bandscheibenvorfälle: Jetzt bricht sie wegen extremer Ischias-Schmerzen zusammen

Ihre unverkennbar volle Stimme machte Adele weltberühmt. Doch die 35-Jährige kennt nicht nur die goldene Seite der Medaille: Sie hat mit starken Rückenproblemen zu kämpfen.

Adele ist eine der bekanntesten Sängerinnen ihrer Zeit. Weltweit gibt sie Konzerte und hat sogar ihre eigene Show in Las Vegas mit dem Titel „Weekends with Adele“. Sie verdient Unsummen an Geld und auch ihr Privatleben scheint perfekt: Sie hat einen 10-jährigen Sohn und ist mit Sportagenten Rich Paul liiert. Doch gesundheitlich könnte es besser laufen: Die 35-Jährige hat starke Probleme mit ihrem Rücken.

Während ihrer Auftritte gab Adele ihren Fans bereits etwas über ihr Gebrechen preis. So sagte sie während einer ihrer Las-Vegas-Shows, wie das britische Boulevard-Portal Daily Star zitiert: „Zurzeit muss ich watscheln, weil ich einen wirklich schlimmen Ischias habe“. Immer wieder hat der Weltstar Beschwerden, die sie teilweise lahmlegen. Dem Nachrichtenportal n-tv zufolge erklärte Adele bereits 2021 im „The Face“-Interview: „Ich hatte meinen ersten Bandscheibenvorfall, als ich 15 war, weil ich niesen musste. Ich lag im Bett, nieste und meine fünfte Bandscheibe flog heraus.“

Kürzlich brach die Sängerin sogar hinter der Bühne zusammen – aufgrund starker Ischias-Schmerzen.

Ischias-Schmerzen haben Adele außer Gefecht gesetzt

Wie das britische Portal „The Sun“ berichtete, war Adele während einer ihrer Auftritte in Las Vegas wegen eines Ischiasanfalls hinter der Bühne zusammengebrochen. Ein Mitglied ihres Produktionsteams hatte Adele eigenen Aussagen zufolge nach einer Ischias-Attacke vorgefunden, wie sie hinter der Bühne lag – unfähig sich zu bewegen, heißt es weiter im Sun-Bericht.

+ Sängerin Adele hatte bereits mehrere Bandscheibenvorfälle. Auf dem Foto ist sie während der Brit Awards 2022 in London zu sehen. © Ian West/dpa

Wenn umgangssprachlich von Ischias-Beschwerden die Rede ist, fällt bei Medizinern die Diagnose Ischialgie, auch Lumboischialgie. Diese beschreibt die Ausbreitung eines Schmerzes (Algos steht für Schmerz) im Rücken (lumbal) und im Bein (Ischialgie bedeutet so viel wie „entlang des Ischiasnerves“). Ischiasschmerzen gehören zu den häufigsten Rücken- und Beinbeschwerden. Die Ursache dafür: ein gereizter Ischiasnerv. Dieser tritt auf Höhe des Beckens aus in Richtung Bein.

Zu den typischen Ischias-Beschwerden zählen:

Plötzlich auftretender und heftiger Schmerz im Bereich der Lendenwirbelsäule, der von den Lendenwirbeln über das Gesäß bis hinunter in Oberschenkel, Knie, Wade oder sogar Zehen ausstrahlen kann. Häufig ist nur eine Körperseite betroffen.

Die betroffene Körperpartie ist druckempfindlich, die Haut kann sich taub anfühlen.

Füße oder Zehen können sich wie gelähmt anfühlen.

Husten, Niesen oder das Ausstrecken des Beins verschlimmert meist die Beschwerden.

Sport und Bewegung sind hilfreich bei Ischias-Beschwerden

Häufig sind Muskelverspannungen die Ursache für eine Reizung oder Entzündung des Ischiasnervs. Infolge kann es zu den oben genannten Beschwerden kommen. „Funktionsstörungen des Bewegungssystems resultieren meist aus einer schlecht trainierten Muskulatur, Defiziten in der Koordination oder auch einer erhöhten Daueranspannung der Muskulatur, z.B. durch Dauerstress oder eine mangelnde Entspannungsfähigkeit. Insbesondere die Ischialgie kann auch durch eine Nervenirritation durch einen verspannten Muskel verursacht sein“, informiert das Rückenzentrum Hamburg.

Regelmäßiger Kraft- und Ausdauersport führt viele Patienten in die Schmerzfreiheit. Auch Adele versucht mithilfe von Bewegung ihren Rücken zu heilen, wie die Sun berichtet. Doch nach ihrer letzten Ischias-Attacke hatte sich die 35-Jährige für Ruhe entschieden: „Ich werde mich hinsetzen und meinen Ischias ausruhen“, wir sie von der Sun zitiert.

Dehnübungen, Wärmebehandlung bis entzündungshemmende Medikamente: Welche Maßnahmen bei Ischiasbeschwerden Wirkung zeigen, erfahren Sie hier.

Stress nachhaltig reduzieren – mit bewährten Entspannungstechniken Meditation ist eine Technik, mit deren Hilfe man in den Moment findet, statt sich in Gedanken zu verlieren. Wie die Techniker Krankenkasse weiter informiert, lernen Sie im Rahmen der Mediation, Gedanken kommen und gehen zu lassen, ohne diese festzuhalten oder zu bewerten. Das Ziel: Abstand zum alltäglichen Stress gewinnen. Krankenkassen, Yoga-Studios und auch viele Fitnessstudios bieten Kurse an. Auch mithilfe von Apps kann man ausprobieren, ob Meditation etwas für einen ist. © Marcos Castillo/Imago Yoga kräftigt und dehnt auch die tiefliegenden Muskelgruppen. Doch die fernöstliche Lehre, die viele körperliche, aber auch geistige Übungen umfasst, kann mehr. Denn die Entspannungsübungen im Yoga verlangsamen die Atmung, was beruhigende Wirkung auf den gesamten Organismus hat. Wer sich ausprobieren möchte, sieht sich mit einer Fülle von Angeboten konfrontiert. Yoga- und Fitnessstudios, aber auch Krankenkassen und Volkshochschulen bieten Kurse an. © svyatoslav lipinskiy/Imago Viele Menschen schwören auf progressive Muskelentspannung, wenn sie zur Ruhe kommen wollen. Das Prinzip dahinter: Durch gezielte An- und Entspannung der Muskeln verringert sich die Aktivität der Nerven und die psychische Anspannung nimmt ab. Wie die AOK weiter informiert, kann man nach vorheriger Anleitung durch einen entsprechend ausgebildeten Therapeuten die Übungen auch selbstständig durchführen. © Ivan Gener/Imago Autogenes Training ist ein Entspannungsverfahren, das über gedankliche Konzentration zur Ruhe finden lassen soll. Hier werden nicht, wie bei der progressiven Muskelentspannung, Muskeln bewusst angespannt und entspannt. Wie die Neurologen und Psychiater im Netz weiter informieren, ist es viel mehr eine Art Selbsthypnose, die beim autogenen Training stattfindet. Mithilfe von Mantra-artigen Übungsformeln (z. B. „Der rechte Arm ist ganz schwer“ oder „Der rechte Arm ist ganz warm“) soll erreicht werden, dass der gesamte Organismus zur Ruhe kommt. Kurse finden Sie unter anderem bei Ihrer Krankenkasse und der Volkshochschule. © Olga Pankova/Imago Frau atmet tief durch an der frischen Luft. Atemtechniken helfen dabei, starken Stress zu reduzieren. Bei Anspannung flacht die Atmung in der Regel ab, die Luft wird nicht weiter als in den Brustraum eingeatmet. Eine ruhige, regelmäßige Bauchatmung führt aber dazu, dass sich Muskeln entspannen und der Körper besser durchblutet wird. Auch der Blutdruck kann so gesenkt werden. Und so sieht eine gesunde und tiefe Bauchatmung nach der 4/7/11-Regel aus: 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen und das ganze 11 Minuten durchhalten. © Imago Fröhliche, in eine Decke gehüllte junge Frau sitzt mit einer Tasse heißer Schokolade auf der Terrasse eines Bungalows Achtsamkeit hat sich der Techniker Krankenkasse zufolge in vielen Studien als wirksam zur Stressreduktion erwiesen. In anerkannten Kursen zur „Mindfulness Based Stress Reduction“ würden Techniken erlernt werden, die helfen, im Hier und Jetzt statt in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu sein – und das nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ein wichtiger Aspekt: Achtsam sein bedeutet, jegliche Bewertung aus den Gedanken zu verbannen. Der Moment, die Atmung, die Geräusche im außen werden also ausschließlich wahrgenommen, man denkt an nichts. © Aleksei Isachenko/Imago Frau wandert auf den Heimgarten Viele Menschen machen intuitiv das Richtige, wenn sie sich gestresst fühlen. Sport empfinden viele als sehr gutes Ventil, um Druck abzulassen. Der Techniker Krankenkasse zufolge zählt Sport zwar nicht zu den typischen Entspannungstechniken, man spricht vielmehr von einer sogenannten passiven Methode. © Imago Frau liegt in der Badewanne Zu den sogenannten passiven Methoden zählt nicht nur der Sport. Auch eine entspannte Auszeit in der Badewanne, ein Spaziergang oder Zeit mit einem guten Buch können den Stresslevel enorm senken, indem sie Zufriedenheitserlebnisse schaffen, so die Techniker Krankenkasse. © Imago

