Rezept: Schnelle Biene als Becherkuchen

Während der Boden der „Schnellen Biene“ bereits bäckt, wird der Belag in der Pfanne gerührt und aufgekocht. Dann kommt er auf den Boden und backt noch mal 15 Minuten mit. © Doreen Hassek/hauptstadtkueche.blogspot.com/dpa-tmn

Wenn's mal schnell gehen mus, also wirklich schnell gehen muss, braucht es einen Kuchen, der im Handumdrehen auf dem Tisch steht. Dafür hat Food-Bloggerin Doreen Hassek ein gelingsicheres Rezept.

Berlin - Wenn der Besuch schon vor der Tür steht und man schnell noch ein Blech köstlichen Kuchen servieren will, dann ist dieses Rezept einfach perfekt!

Schon mal was von einem „Becherkuchen“ gehört? Da ist kein Abmessen oder Abwiegen nötig. Wird alles mit dem Sahnebecher gemacht. Toll, oder? Also schwupp in die Küche, alles zusammenrühren, ab in den Ofen und zack auf den Kaffeetisch gebracht.

Und genauso schnell wie der Kuchen da war, ist er dann auch in den Mündern der Gäste verschwunden, bis auf den allerletzten Krümel. So gut ist der! Weit und breit nur zufriedene Gesichter - was will man mehr?

Zutaten für ein Blech:

Für den Teig:

3 Eier1 Becher Schlagsahne1 Becher Zucker1 Becher Mehl1 Tütchen Backpulver2 Tütchen Vanillinzucker1 Prise Salz

Für den Belag:

1 Becher Zucker200 g Butter300 g Mandelblättchen8 EL Milch

Zubereitung:

1. Die Teigzutaten verrühren, auf ein gefettetes Blech gießen und bei 180 Grad Ober- und Unterhitze auf der obersten Schiene 15 min goldbraun backen und aus dem Ofen nehmen.

2. Während der Boden im Ofen bäckt, die Zutaten für den Belag in eine tiefe Pfanne geben, verrühren und aufkochen lassen. Dabei immer schön weiter rühren, damit nichts anbrennt. Den Belag dann auf den Boden streichen und bei gleicher Temperatur für 15 min auf der obersten Schiene im Ofen weiter backen, bis er schön karamellbraun ist.

Aus dem Ofen nehmen und genießen.

Mehr Rezepte auch unter: https://hauptstadtkueche.blogspot.com dpa