Draußen-Raucher gefährden Kinder: Schadstoffe kleben in Kleidung

Kinder bekommen schneller Asthma

Tabak-Schadstoffe bleiben an Kleidung haften. (Symbolbild)

Tabakschadstoffe bleiben beim Rauchen in der Kleidung, an der Haut und in den Haaren kleben. Auch wenn Eltern draußen rauchen, gefährden sie also ihre Kinder.

Die Botschaft des Deutschen Krebsforschungszentrums ist eindeutig: Passiv Rauchen schadet Kinder. Dabei ist es egal, ob Eltern oder andere Bekannte zum Rauchen an die frische Luft gehen. Denn kommen sie wenig später wieder in den Raum, tragen sie noch einen Großteil der freigesetzten gesundheitsgefährdenden Stoffe an sich. So kommen die Kinder trotzdem mit ihnen in Kontakt und können erkranken.

Warum besonders Kinder unter dem Passivrauchen leiden, weiß 24vita.de.

In Deutschland rauchten laut Schätzungen des Bundesgesundheitsministeriums 2018 noch 23,8 Prozent aller Frauen und Männer über 18 Jahren. Die gute Nachricht ist, dass besonders unter Jugendlichen ein starker Rückgang der Raucher zu sehen ist. Rauchten 2001 noch 27,5 Prozent der 12- bis 17-Jährigen, waren es 2018 nur noch 6,6 Prozent. Die Bevölkerung scheint im Laufe der Jahre ein Bewusstsein für die gesundheitlichen Risiken zu bekommen, die das Rauchen mit sich bringt.

