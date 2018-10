Das Starbucks-Kultgetränk ist wieder da: So machen Sie Pumpkin Spice Latte selber

Pumpkin Spice Latte, das beliebte Kürbis-Kaffee-Getränk aus den USA, lässt sich leicht selbst zubereiten. Mit feinem Kürbispüree, Kurkuma, Zimt, Muskat und Ingwer ist diese Latte ein Genuss für die ersten kalten Tage.

Hamburg - In großen Kaffeehausketten kommt er jedes Jahr im Herbst aufs Menü: der Pumpkin Spice Latte. Doch wie bereitet man das würzige Kürbispüree zu Hause zu?

Kürbispüree und Gewürze

Für zwei Gläser des Getränks reicht ein Viertel Hokkaido-Kürbis aus, etwa 200 Gramm. Die groben Stücke gibt man mit 30 Gramm frischem Ingwer in Scheiben sowie 300 Milliliter Wasser zum Kochen in einen Topf, heißt es in der Zeitschrift "Essen & Trinken" (Ausgabe 10/2018). Nach 20 Minuten sollten die Kürbisstücke weich sein.

Inzwischen sechs Pimentkörner im Mörser fein mahlen und mit einer Prise Zimt, einem Esslöffel Muskat sowie einem halben Esslöffel Kurkuma vermischen. Den abgegossenen Kürbis und Ingwer pürieren Hobbyköche dann mit einem Esslöffel der Gewürzmischung.

Sahne für den Extra-Kick

Zum Aufgießen muss man dann nur noch einen großen Löffel des Pürees in die Gläser geben und das Ganze mit heißer Milch und Kaffee aufgießen. Wer es noch gehaltvoller mag, gibt am Ende noch einen Klacks Schlagsahne obendrauf. Vor dem Trinken rührt man das Kürbispüree dann am besten mit einem langen Löffel auf.

