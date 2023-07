Psychogener Juckreiz: Was tun, wenn keine Ursache für das Jucken gefunden werden kann

Von: Laura Knops

Ärzten fällt es bei Juckreiz ohne erkennbare Ursache häufig schwer, die richtige Diagnose zu stellen. Hinter den Beschwerden kann eine psychische Erkrankung stecken.

Mal kribbelt es hier, mal juckt es dort – Egal wo gekratzt wird, hört der Juckreiz nicht auf, kann dies schnell zur Qual werden. Mückenstiche oder Allergene können zu Jucken und Hautausschlägen führen. In manchen Fällen kann das akute Juckempfinden allerdings über einen längeren Zeitraum ohne erkennbare Ursachen anhalten. In diesem Fall können psychische Erkrankungen hinter den Beschwerden stecken.

Wenn die Haut verrückt spielt

Juckt die Haut, können verschiedene Ursachen dahinterstecken. © Andriy Popov/Imago

Juckreiz entsteht durch Reizung der Nerven in der Haut. Egal ob das Jucken dabei von einem Insektenstich oder einer Allergie ausgelöst wird - verursacht wird der Juckreiz durch das dabei freigesetzte Histamin. Folgende Situationen können auf der Haut zu Juckreiz führen:

Ekzeme, Nesselsucht, Neurodermitis oder Schuppenflechte

Kontaktallergien

Insektenstiche

trockene Hautstellen

intensives aber auch nachlässiges Waschen

Rasieren

Sonnenbrand

Wundheilung

Das Jucken kann harmlos sein, es kann aber auch eine Erkrankung oder psychische Krankheiten als Ursachen haben. Deutlich seltener als Hauterkrankungen wie Neurodermitis kann so auch ein psychogener Juckreiz hinter den Beschwerden stecken. Anders als bei den meisten Hauterkrankungen ist dabei auf der Haut nichts zu sehen.

Psychische Erkrankung als Ursache für den Juckreiz

Juckreiz ist ein Symptom vieler Krankheiten. Trotzdem sind die Ursachen bisher nur wenig abgeklärt, wie Experten gegenüber dem Ärzteblatt berichten. Ärzten fällt es bei Juckreiz ohne erkennbare Ursache daher häufig schwer, die richtige Diagnose zu stellen. Häufiger wird ein psychogener Juckreiz daher erst nach Ausschluss aller anderen Ursachen vermutet.

Die Auswirkungen, die ein unbehandelter Juckreiz auf die Lebensqualität der Betroffenen hat, sind enorm. Seelische Probleme können so nicht nur die Ursache, sondern auch in Folge der Beschwerden auftreten. Patienten leiden häufig an Schlafstörungen, Leistungsabfall, Depressionen und Angst, wie Professor Klaus-Michael Taube vom Universitätsklinikum Halle gegenüber dem Wissenschaftsjournal Medical Tribune berichtet. Behandelt wird der psychogene Juckreiz in der Regel mit einer Kurztherapie mit Psychopharmaka. Eine Behandlung durch einen Psychotherapeuten ist allerdings meist unumgänglich.

