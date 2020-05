Zehn Stunden Training pro Woche: Auf dieses Fitnessprogramm schwört Jennifer Aniston

Jennifer Aniston zählt nicht nur zu den gefragtesten Schauspielerinnen: Für viele ist sie die Traumfrau schlechthin. Ihr Personal Trainer verrät jetzt eines ihrer Geheimnisse.

Am 11. Februar feierte Jennifer Aniston ihren 51. Geburtstag - und beweist: Nicht nur blutjunge Frauen können mit einem fitten Körper punkten.

Anistons Traumkurven haben nicht nur mit guten Genen zu tun: Die Schauspielerin treibt viel Sport*, um ihren Körper zu definieren.

Ihrem Personal Trainer Leyon Azubuike zufolge trainiert Aniston bis zu zehneinhalb Stunden pro Woche - und folgt dabei einem bestimmten Trainingsplan.

Periodisierung ist das Zauberwort: Nach diesem System bringt sich Jennifer Aniston in sportliche Höchstform. Periodisiertes Training bedeutet, dass Sportler in bestimmten Zeitabschnitten das Trainingsprogramm systematisch verändern. Der Wechsel an verschiedenen Sportarten und auch das Variieren der Belastungsintensität führt dazu, dass die Leistung langfristig verbessert wird. Ebenfalls ein Merkmal der Periodisierung im Training: Je länger trainiert wird, desto niedriger die Intensität. Je weniger Zeit für das Sportprogramm zur Verfügung steht, desto intensiver wird gesportelt.

Doch was heißt das konkret bei Schauspielerin Jennifer Aniston? Ihr Personal Trainer Leyon Azubuike hat aus dem Nähkästchen geplaudert.

Periodisierung: Immer neue Reize stärken die Muskeln und verbessern die Leistung konstant

Bei Aniston sieht periodisiertes Training zum Beispiel so aus: Sie startet mit einem 45-minütigen Workout täglich in der ersten Phase und steigert sich von Tag zu Tag, indem sie die Anzahl der Übungssätze steigert oder anstrengendere Übungen einbaut. "Wir boxen, machen Seilsprünge, Krafttraining* und arbeiten viel mit Widerstandsbändern", so Anistons Personal Trainer Azubuike. Er organisiere das Training immer so, dass es stetig schwieriger und Aniston beständig herausgefordert werde, zitiert ihn das Portal Women's Health.

Das Ziel des abwechslungsreichen Trainings, das in Intensität und Dauer variiert: Die Muskeln bekommen so immer neue Reize und werden so nachhaltig gestärkt. Insgesamt sind es rund eineinhalb Stunden täglich, die Jennifer Aniston ihrem Sportprogramm widmet. Dabei gehen sie und ihr Trainer aber nicht wie besessen vor: Je nachdem, was Anistons Terminkalender vorsieht, wandelt ihr Trainer das Fitnessprogramm ab: "Wenn ich weiß, dass ein Dreh ansteht, werde ich am Vortag nicht ihre Beine zerstören", so Azubuike. Wenn es passt, wird hart gearbeitet, wenn nicht, sind auch mal nur leichte Übungen an der Tagesordnung.

