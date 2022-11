Abnehmen mit Diabetes-Medikament Ozempic: Starke Nachfrage führt zu Lieferengpässen

Von: Juliane Gutmann

Unterstützung beim Abnehmen: Mit dem Medikament Ozempic soll das möglich sein, wie TikTok-User behaupten. Apotheker warnen jetzt vor den Folgen für Diabetes-Patienten.

Mode, Make-up bis Ernährungstipps: Nicht alle TikTok-Trends sind harmlos. Aktuell erfährt das Diabetes-Medikament Ozempic mit dem Wirkstoff Semaglutid einen Hype, der gefährliche Folgen für Diabetiker haben kann, wie die Deutsche Apotheker Zeitung (DAZ) informiert. Zugelassen ist Ozempic als Medikament zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und zur langfristigen Gewichtskontrolle. „Ozempic ist ein Diabetes-Arzneimittel, das zusätzlich zu Diät und Bewegung zur Behandlung von Erwachsenen angewendet wird, deren Typ-2-Diabetes nicht hinreichend eingestellt ist“, formuliert es die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA. Wie der Pharmaindex Gelbe Liste informiert, ist es verschreibungspflichtig und wird als Injektion in einem Fertigpen angeboten. Einmal wöchentlich gespritzt, fördert der Wirkstoff Semaglutid in Ozempic die Freisetzung von Insulin im Körper, was zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels beiträgt. Dieser Effekt beugt zum Beispiel Heißhungerattacken vor, was das Präparat interessant macht in Hinblick auf die Körpergewicht-Kontrolle.

Der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie zufolge, kann Semaglutid beim Abnehmen helfen, „denn Semaglutid führt auch bei Menschen ohne Diabetes zu einer Gewichtsreduktion von etwa 15 Prozent“, wird die Gesellschaft von der DAZ zitiert. Der Wirkstoff werde zunehmend „off label“ bei Übergewichtigen eingesetzt. Infolge wird die Versorgung von Diabetikern gefährdet, so die DAZ. Und auch mögliche Nebenwirkungen müssen ernstgenommen werden.

Ozempic ist ein Medikament, das Diabetes-Patienten verschrieben wird. Doch es gibt auch Menschen, die es zur Gewichtsreduktion verwenden. © Remko de Waal/Imago

Diabetes-Medikament Ozempic von TikTok-Usern als Schlankmacher beworben

Das Problem ist nicht neu. Immer wieder werden Diabetes-Medikamente zweckentfremdet und ausschließlich zur Gewichtsreduktion angewendet. So kam es der Deutschen Apotheker Zeitung zufolge Anfang des Jahres zu einem Lieferengpass des Präparats Trulicity mit dem Wirkstoff Dulaglutid, das ebenfalls das Körpergewicht reduzieren kann.

Auch TikTok trägt dazu bei, dass Diabetes-Präparate als Lifestyle-Medikamente Anwendung finden. So hat vor etwa einem halben Jahr ein viraler TikTok-Trend in Australien zu einer Verknappung des Diabetes-Medikaments Ozempic geführt. TikTok-User hatten das Medikament als Schlankmacher beworben. Und auch aktuell sorgt ein TikTok-Hype für Ozempic-Lieferengpässe, wie die DAZ im November 2022 informiert. Im Beitrag zitiert die DAZ Professor Schneider:

Dort (Anmerkung der Redaktion: In den USA) wird das verschreibungspflichtige Diabetesmedikament Ozempic sehr stark im Off-Label-Use, also ohne Zulassung, zur Gewichtsreduktion verwendet; auch weil viele Prominente wie Elon Musk das stark bewerben. Alleine der Hashtag #Ozempic wurde 350 Millionen Mal in Sozialen Medien geteilt.

Nebenwirkungen von Ozempic

Gefährlich sei der Off-Label-Einsatz (der Einsatz von Medikamenten für Krankheitsbilder, für die die Arzneimittelbehörden ein Präparat nicht zugelassen haben) vor allem in Hinblick auf Lieferengpässe. Im schlimmsten Fall können Diabetiker nicht mehr bestmöglich versorgt werden, wenn Medikamente wie Ozempic auf dem Markt fehlen. Gefährlich kann die Einnahme von Ozempic werden, wenn sie nicht unter ärztlicher Aufsicht stattfindet. Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und Nebenwirkungen sind möglich, dazu zählen der EMA und der Gelben Liste zufolge:

Durchfall, Erbrechen und Übelkeit

Bauchschmerzen

Verstopfung

Gallensteine

Erschöpfungssyndrom (Fatigue)

Schwindel

Geschmacksstörungen

Schwere bis lebensbedrohliche Nebenwirkungen: Entzündung der Bauchspeicheldrüse, niedriger Blutzucker (Hypoglykämie), Nierenprobleme bis hin zu Nierenversagen, Schilddrüsentumoren und -krebs, Sehstörungen (diabetische Retinopathie) und schwere allergische Reaktionen