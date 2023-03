Osteoporose vorbeugen: 9 Möglichkeiten, mit Bewegung und einfachem Sport der Erkrankung entgegenzuwirken

Von: Natalie Hull-Deichsel

Ernährung und Bewegung sind die Grundpfeiler für den Erhalt gesunder Knochen. Bestimmte Sportarten sind besonders geeignet, um Osteoporose vorzubeugen.

Von Osteoporose sprechen Experten, wenn Knochen beginnen, porös zu werden und leicht zu brechen. Es kommt dabei zu einem Abbau der Knochendichte und damit auch Knochenmasse – in schweren Fällen bis zu sechs Prozent pro Jahr. Zur Stärkung der Knochen hilft in erster Linie die Ernährung mit calziumhaltigen Lebensmitteln – auf sogenannte „Calciumräuber“ an Lebensmitteln sollte zum Schutz der Knochen hingegen verzichtet werden. Auch die Aufnahme von Vitamin D ist wichtig, denn es unterstützt die Calciumaufnahme im Körper. Planen Sie gezielte, regelmäßige Bewegung in Ihren Alltag ein, um den Knochenabbau zu verlangsamen oder gar zu verhindern, dass der Knochen abgebaut wird. Ein Spaziergang oder Nordic Walking in der Sonne fördert Ihre Vitamin-D-Produktion und stärkt gleichzeitig die Knochen.

Osteoporose vorbeugen: 9 Möglichkeiten, mit einfachem Sport der Erkrankung entgegenzuwirken

Neben Ernährung ist auch regelmäßige Bewegung im Alltag wichtig, um Osteoporose, dem Knochenabbau, entgegenzuwirken. © John Birdsall/Imago

Etwa acht Millionen Menschen in Deutschland leiden an Osteoporose. Experten gehen allerdings davon aus, dass nur zehn Prozent der Betroffenen, die mit Knochen- oder Wirbelbrüchen in einer Klinik behandelt und häufig operiert werden, auch die Diagnose Osteoporose tatsächlich erhalten. Die Betroffenen wissen häufig lange nichts von ihrer Erkrankung. Rechtzeitig und effektiv vorbeugen lässt sich frühzeitig durch die regelmäßige Bewegung im Alltag, wie Treppensteigen statt den Lift zu nehmen.

Ausdauer-Sport und Krafttraining sind zur Stärkung der Knochen und Vorbeugung von Osteoporose besonders empfohlen:

Treppensteigen

Spazieren gehen

Laufen

Wandern

Nordic Walking

Rudern

Kniebeugen

Gewichtheben

Aerobic

Schwimmen oder Radfahren würden sich zur Prophylaxe für gesunde Knochen weniger eignen, da bei diesen Sportarten das ganze Gewicht des Körpers das Skelett belastet. Durch regelmäßiges Krafttraining hingegen könnten Botenstoffe die Knochenzellen stimulieren und so den Knochenaufbau fördern.

