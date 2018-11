Ohne Schmerzmittel: Mutter bringt Riesenbaby zur Welt - so viel wiegt es

Eine Mutter bringt ihren kleinen Sohn zur Welt - dabei ist er alles andere als klein. Im Gegenteil: Mit seinem Gewicht hat das Baby einen neuen Rekord aufgestellt.

Ein Neugeborenes aus Australien hat nicht nur seine Mutter, sondern auch Ärzte und schließlich viele Menschen rund um den Globus sprachlos gemacht. Denn mit stolzen 5,7 Kilogramm hat der Junge einen neuen Rekord geknackt.

Riesenbaby geboren: Mutter verzichtet auf Schmerzmittel

Mutter Nikki Bell brachte den "kleinen" Parker James Bell zur Welt und verzichtete dabei trotz des properen Gewichts vom Sohnemann komplett auf Schmerzlinderung. Immerhin: Die Geburt dauerte keine drei Stunden, schon erblickte Parker in der Entbindungsstation des australischen Blacktown Hospital in West Sydney das Licht der Welt. In der Klinik sei er mit 5,7 Kilogramm das schwerste Baby gewesen, das dort je auf die Welt kam.

Nikki Bell schien darüber unbeeindruckt, keine Schmerzmittel genommen zu haben, wie das Portal Mirror berichtet. Schließlich würden alle Geburten schmerzen, egal wie groß das Baby sei: "Ich bin sicher, dass alle Geburten weh tun, ob es 1,7 Kilogramm oder 5,7 Kilogramm sind."

Tausende Menschen kommentierten bereits das Gewicht des "Riesenbabys" und die Leistung der Mutter, das ganze ohne Schmerzmittel überstanden zu haben. Eine beschrieb etwa die Geburt des Jungen als "unglaublich", sagte aber auch, sie sei froh, dass sie dies nicht leisten musste. Die Mutter sieht das Ganze scheinbar recht entspannt: "Hoffentlich wird er ein Fußballer, oder vielleicht ein Ruderer, der seinen Vater glücklich machen wird."

