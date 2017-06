"Öko-Test": Schokolade oft mit Mineralöl belastet

Ob Schokolade nach dem Ergebnis des "Öko-Tests" noch für Begeisterung sorgt? Denn die untersuchten Tafeln wiesen in vielen Fällen überhöhte Mineralöl-Werte auf.

Frankfurt/Main - Viele Schokoladentafeln sind mit Mineralöl belastet. Das zeigt eine Stichprobe der Zeitschrift "Öko-Test" (Ausgabe Juli 2017). Von 40 getesteten Tafeln war nur eine einzige nicht zu beanstanden, 12 weitere wiesen nur leicht überhöhte Werte auf.

Mineralöl in Schokolade: So fielen die Ergebnisse aus

Am besten schnitt die Aldi-Süd-Marke "Choceur" in der Sorte Feinherb Nuss ab. Auch Ritter Sport und Feodora fielen positiv auf. Bei anderen Discounter-Schokoladen fanden sich hingegen stark erhöhte Mengen an Mineralölen, zum Teil auch bei Bioprodukten.

Schokoladen-Check: Mineralöle können Krebs erregen

Mineralöle stammen aus Rohöl. Unterteilt werden sie in zwei Hauptgruppen: gesättigte und aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH und MOAH). MOSH reichert sich in Lymphknoten, Leber und anderen Organen an und kann diese schädigen. In der Gruppe der MOAH befinden sich Substanzen, die Krebs erregen können.

So kommt das Mineralöl in die Schokolade

Das Mineralöl gelangt über die Verpackungen in die Schokolade. Kartonverpackungen sind besonders kritisch, wenn sie aus Altpapier bestehen, das Mineralöl aus Druckfarben enthält. Hersteller sollten die Schokolade in diesem Fall durch eine zusätzliche Umverpackung schützen. Verpackungen sind aber nur eine Möglichkeit: Die Kakaobohnen können auch durch den Transport in Jutesäcken mit Mineralöl in Kontakt kommen oder durch Erntemaschinen.

In dem aktuellen Test steckte in einem Produkt mehr als 40 Milligramm MOSH pro Kilogramm, dazu MOAH. Der gemessene Wert liegt damit zehnmal so hoch wie die angelegte Obergrenze.

