Sieben Dehnübungen, um „verkürzte“ Muskeln wieder richtig zu lockern

1 / 7

Schulterbrücke: Hierbei legen Sie sich mit dem Rücken auf den Boden. Winkeln Sie Ihre Beine an. Nun heben Sie Ihr Becken an, allein aus der Kraft ihrer Beine und bleiben Sie mit dem Oberkörper weiterhin am Boden. Ziehen Sie das Kinn Richtung Brust und halten Sie die Körperspannung für einige Sekunden. © Tono Balaguer/Imago