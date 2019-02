Neue Wohlstandskrankheit: Jeder dritte Mensch trägt diese Zeitbombe in sich

Metabolisches Syndrom

+ © dpa/Tobias Hase Erhöhte Blutzuckerwerte gehören zu einer der vier Gesundheitszustände, die das metabolische Syndrom begünstigen. © dpa/Tobias Hase

Eine neue Wohlstandskrankheit breitet sich in Deutschland aus: das metabolische Syndrom. Was steckt genau dahinter und was sind die Auslöser?