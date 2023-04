Marinierte Lammkoteletts vom Grill

Limettensaft und ein Joghurt-Dip geben den letzten Schliff: Diese marinierten Lammkoteletts könnten Ihr Auftakt für die Grillsaison sein. © Julia Uehren/loeffelgenuss.de/dpa-tmn

Lange hat Food-Bloggerin Julia Uehren an der perfekten Marinade für ihre Lammkoteletts gefeilt. Am Ende umarmen sich in ihrem Grill-Rezept verschiedene Aromen innig - Thymian, Zimt und Limette.

Köln - Endlich, wir haben die Grillsaison eröffnet! Und zwar mit diesen köstlichen Lammkoteletts. Die schmecken frisch vom Grill am besten, dann sind sie schön saftig. Ihr Geschmack ist kräftig, doch ohne die von manchen als unangenehm und streng empfundene Hammel-Note.

Das liegt an der köstlichen Marinade, die Gewürze aus ganz unterschiedlichen Ländern vereint: Hier treffen sich griechische, französische, türkische und arabische Aromen – Länder, die sich mit der Zubereitung von Lammfleisch besonders gut auskennen.

Für eine wahre Geschmacksexplosion aber sorgen frischer Limettensaft, Koriander- und Petersilienblätter, die vor dem Servieren über die Lammkoteletts gegeben werden. Ein ganz schlichter Joghurtdip und leicht geröstetes Pita-Brot sind hervorragende Begleiter für dieses Grillgericht.

Zutaten für 2 Portionen

500 g Lammkoteletts (ca. 6 Stück)3 Zehen Knoblauch1 Schalotte3 Zweige Thymian1 Stange Zimt3 Nelken10 g Koriander (frisch)10 g Petersilie (glatt)4 EL Olivenöl3 EL Zitronensaft (frisch)1/2 TL Oregano (getrocknet)1/2 TL Kreuzkümmelpulver200 g Griechischer Joghurt1 Limette2 Pita-BroteSalzPfeffer

Zubereitung:

1. Lammkoteletts unter kaltem Wasser abspülen und ggf. kleine Knochensplitter entfernen. Anschließend mit Küchenpapier gut abtrocknen.

2. Knoblauch und Schalotte schälen und fein würfeln. Thymian waschen, trockenschütteln und grob zerpflücken. Zimtstange und Nelken in grobe Stücke zerbrechen. Koriander und Petersilie waschen, trockenschütteln und die Blätter für später von den Stielen zupfen. Die Stiele grob hacken.

3. Für die Marinade Knoblauch, Schalotten, Thymian, Zimtstange, Nelken, Koriander- und Petersilienstiele mit 3 EL Olivenöl und 3 EL Zitronensaft, 1/2 TL getrocknetem Oregano und 1/2 TL Kreuzkümmelpulver in einer verschließbaren Schüssel vermengen. Die Lammkoteletts dazugeben und die Marinade gut einmassieren. Zugedeckt im Kühlschrank mindestens 4 Stunden - besser: über Nacht - ziehen lassen.

4. Die Lammkoteletts aus der Marinade nehmen und die Marinade mit einem Löffel vom Fleisch kratzen und beiseitestellen.

5. Joghurt mit 1 EL Olivenöl vermengen. Limetten halbieren. Koriander- und Petersilienblätter grob hacken.

6. Grill vorheizen. Die Lammkoteletts bei großer, direkter Hitze von beiden Seiten ca. jeweils 1 Minute scharf anbraten. Das Fleisch dann für ca. 5 Minuten in die indirekte Hitze legen und garen. Das Fleisch nicht durchbraten, sonst wird es zäh.

7. Die Lammkoteletts vom Grill nehmen und kurz auf einem Brettchen ruhen lassen. In der Zwischenzeit die restliche Marinade in einem geeigneten Gefäß bei kleiner Hitze auf dem Grill wenige Minuten erhitzen, bis Knoblauch und Zwiebeln goldgelb sind. Die Pita-Brote auf dem Grill kurz anrösten.

8. Die Marinade über die Koteletts geben und mit Salz, Pfeffer und frischem Limettensaft würzen. Koriander- und Petersilienblätter über das Fleisch streuen und zusammen mit dem Joghurtdip servieren.

dpa