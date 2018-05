Ein 28-jähriger Brite kaut ständig Nägel – doch diese schlechte Angewohnheit wird ihm fast zum Verhängnis. Nur kurz darauf ringt er mit dem Tod.

Luke Hanoman hat nochmal Glück gehabt – schließlich hätte ihm sein ständiges Nägelkauen fast das Leben gekostet. Was war passiert? Der zweifache Familienvater wäre fast an einer Blutvergiftung (Sepsis) gestorben. Diese hatte er sich zugezogen, vermuten die Ärzte, als er seiner Marotte nachging.

28-jähriger Brite erleidet gefährliche Sepsis – nachdem er an Nägeln kaut

Der 28-jährige Brite, der als Lagerarbeiter tätig ist, soll sich beim Kauen in die Haut rund um den Nagel gebissen haben. Das berichtet jetzt die New York Post. Doch nur kurze Zeit später fühlte er sich unwohl und er litt eine Woche lang unter grippeähnlichen Symptomen. "Ich hatte kalten Schweiß, zitterte und mir wurde heiß. Meine Finger fingen an zu schwellen und ich verspürte ein Klopfen", erinnert sich Hanoman.

Auch interessant: Dreifacher Vater hat Erkältung - dann verliert er Arm und Beine.

Die Beschwerden sollen schließlich so schlimm geworden sein, dass er sich hinlegen musste – und nicht mehr aufkam. Da bekam es Hanomans Mutter mit der Angst zu tun und fuhr ihn schnurstracks in ein Krankenhaus nahe Liverpool. Dort angekommen, war die Diagnose schnell klar – schließlich hatte der 28-Jährige rote Striemen am ganzen Körper und litt unter hohem Fieber.

Um ein Haar soll Hanoman sogar an einem septischen Schock vorbeigeschrammt sein. Glücklicherweise bekam er über mehrere Tage Antibiotika verabreicht. Heute geht es ihm wieder gut.

Lesen Sie hier: Diese Hausmittel helfen Ihnen bei einem eingewachsenem Zehennagel.

Sepsis: Oft nicht erkannt und für Grippe gehalten

Dennoch warnen jetzt Mediziner wie Dr. Ron Daniels, Geschäftsführer der Organisation UK Sepsis Trust, plötzlich auftretende Symptome nicht zu missachten. "Wenn jemand eine Infektion hat und sich etwas nicht richtig anfühlt und wenn Sie sich so unwohl wie nie zuvor fühlen, müssen Sie sich darauf gefasst machen, dass es sich um eine Sepsis handelt", schließt Daniels.

Lesen Sie auch: Haben Sie das auf Ihrem Fingernagel - dann ab zum Arzt!

jp

Wenn Sport schmerzt: So fies kann Training sein Radfahrer ziehen sich bei einem Sturz oft schlimme Schürf- oder Platzwunden zu. Reinigen und desinfizieren Sie die Hautabschürfung umgehend. Ist die Verletzung tiefer als zwei Zentimeter, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Eventuell muss die Wunde genäht werden. © AFP Wenn Bänder überspannt werden, können sie reißen. Dabei ist ein kurzer, stechender Schmerz spürbar. Besonders schmerzhaft ist ein Kreuzbandriss. Die Kreuzbänder verbinden das Knie mit dem Oberschenkelknochen. Reißen sie, ist eine Operation nicht zu vermeiden. Suchen Sie deshalb umgehend einen Arzt auf. © AFP Donnert ein Ball gegen Ihren Körper oder stoßen Sie mit einem anderen Spieler zusammen, können Sie sich eine Prellung zuziehen. Die entsprechende Körperstelle schwillt an. Oft bleibt ein blauer Fleck zurück. Kühlen Sie den Bluterguss und schonen Sie sich, bis er abgeklungen ist. © AFP Sportler sind besonders anfällig für Fußpilz. Die Pilze lauern im Schwimmbad oder unter den Duschen. Haben Sie sich infiziert, juckt es zwischen den Zehen, die Haut schuppt sich und teilweise bilden sich Bläschen. Das feuchtwarme Klima im Sportschuh begünstigt außerdem Fußschweiß und Fußgeruch. © obs-Reckitt-Benckiser-Scholl Sportverletzung Tennisarm Ein Tennisarm tritt meist durch eine Fehlbelastung ein, zum Beispiel wenn Sie den Ball aus dem Handgelenk schlagen. Durch die einseitige Belastung wird die Streckmuskulatur des Unterarms überfordert. Dadurch schmerzt die Außenseite des Ellenbogens. Hier setzen die Sehnen des Muskels an. Schonen Sie Ihren Arm. Zudem kann eine Ellenbogenbandage die gereizten Sehnenansätze entlasten. © AFP Sportverletzung: Gehirnerschütterung Ein heftiger Schlag gegen den Kopf kann eine Gehirnerschütterung verursachen. Erste Anzeichen sind Gleichgewichtsstörungen, Benommenheit und Übelkeit. Durch den Zusammenprall funktionieren die Nervenzellen zeitweise nicht mehr oder werden irreversible zerstört. Das Gehirn kann die Schäden normalerweise schnell wieder beheben. Trotzdem ist ein Besuch beim Arzt unumgänglich. © AFP Blasen Tragen Sie beim Sport die falschen Socken oder reibt der Turnschuh, entstehen schnell unangenehme Blasen. Ein Blasenpflaster lindert den Schmerz. © obs-hansaplast Vorbeugen können Sie Blasen, indem Sie ein Blasen-Gel auftragen. Es verringert die Reibung. © obs-hansaplast Sonnenbrand Gehen Sie im Sommer nie ohne Sonnenschutz joggen. Sonst drohen fiese Verbrennungen. © dpa Radfahrer Radfahrer scheuern sich häufig den Po wund, zum Beispiel, wenn der Sattel nicht passt oder sie die falsche Kleidung tragen. Vor allem bei Männern entzünden sich die Härchen am Po leicht. Dagegen hilft eine Rasur und Sitzcreme. © dpa

Rubriklistenbild: © Facebook / Luke Hanoman (Screenshot)