Das passiert mit Ihrem Körper, wenn Sie Cornflakes essen

München - Wenn es schnell gehen muss, sind Cornflakes ein praktisches, leckeres Frühstück. Als Start in den Tag sind sie aber offenbar gar nicht so gut geeignet.

Na, schon wieder zu spät aufgestanden? Schnell in die Jeans geschlüpft, noch kurz ein paar Cornflakes mit Milch übergossen und gelöffelt, während das Smartphone in der anderen Hand liegt? Das ist offenbar keine gute Idee, um sich auf einen stressigen Tag in Schule, Uni oder Arbeit vorzubereiten. Das erklärt Ernährungsexpertin Jennifer Gibson der Welt.

Cornflakes bestehen nämlich - wen überrascht`s - hauptsächlich aus Kohlenhydraten und Zucker. Die klassischen Kellogs Frosties beinhalten laut Gibson zum Beispiel 38 Prozent Zucker. Der hohe Zuckeranteil von Cornflakes sorge dafür, dass der Blutzuckerspiegel schnell nach oben schieße - aber genauso schnell wieder abfalle.

Lieber ein Müsli löffeln

Und genau das ist laut des Berichts das Problem. Die Energie, mit der das schnelle Frühstück den Körper versorgt, soll spätestens verschwunden sein, wenn man zur Arbeit geeilt ist. Dort hat der Langschläfer möglicherweise schon wieder Hunger. An Arbeit ist nicht zu denken. Der gestiegene Insulin-Spiegel kann dafür sorgen, dass der Körper träge und unkonzentriert ist.

Besser ist ein Müsli mit möglichst wenig Zucker (Achtung: auch kalorienarme Müslis bestehen laut Gibson häufig aus raffinierten Kohlenhydraten und Zucker). Wer sicher gehen will, mischt sich selbst etwas Getreideflocken, Nüsse und etwas Obst. Auch das lässt sich schnell löffeln und garantiert einen energiereichen Start in den Tag.

Ist Frühstücken überhaupt gesund?

