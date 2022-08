Lipödem: Jede zehnte Frau leidet unter Fettwechselstörung

Von: Judith Braun

Zehn Prozent aller Frauen leidet unter einem sogenannten Lipödem. (Symbolbild) © brennweiteffm/IMAGO

Sowohl Betroffene als auch Mediziner erkennen oftmals nicht, wenn jemand unter einem Lipödem leidet. Eine YouTuberin will das nun ändern.

Wenn Arme und Beine immer dicker werden: Rund 3,8 Millionen Menschen in Deutschland sind an einem Lipödem erkrankt. Dabei handelt es sich um eine Störung der Fettverteilung und dem unkontrollierten Wachstum des Fettgewebes. Vor allem Frauen sind von dieser Krankheit betroffen. Wie es ist, mit dem Leiden zu leben, berichtet eine junge Patientin in der vom NDR produzierten Talkshow „deep und deutlich“ in der am 2. Juli 2022 veröffentlichten Folge.

Betroffenen ist oftmals nicht bewusst, dass sie unter einem Lipödem leiden können. Stattdessen glauben sie, dass sie sich falsch ernähren oder zu wenig bewegen. Denn obwohl sie oftmals Sport treiben und auf ihre Ernährung achten, nehmen sie an den Beinen dennoch nicht ab. Selbst Mediziner erkennen die Krankheit nicht immer, da sie häufig nicht in ihrem Bewusstsein verankert ist. Ähnlich erging es auch YouTuberin „Dominokati“. Erst durch den Hinweis einer ihrer Fans ging sie der Sache nach und erhielt schließlich die Diagnose Lipödem.

