Leichte Sommerküche: Schmorgurken mit Schinkenwürfeln

Zu den Schmorgurken mit Zwiebeln und Schinkenwürfeln passen Salzkartoffeln und Lachs. © Doreen Hassek/hauptstadtkueche.blogspot.com/dpa-tmn

Sie sind kürzer und dicker als Salatgurken, schmecken kräftiger und haben eine gelb-grüne Schale. Gegarte Schmorgurken erinnern Food-Bloggerin Doreen Hassek an ihre Kindheit. So werden sie gemacht.

Berlin - Es ist ein Gericht meiner Kindheit. Ich dachte, jeder kennt das, weil ich es eben schon mein ganzes Leben gerne esse. Wenn meine Freundin aus dem Süden, die noch nie von diesem Essen gehört hat, mich nicht nach dem Rezept gefragt hätte, wäre ich nie auf die Idee gekommen, es hier zu präsentieren. Denn es ist so schlicht und bodenständig.

Schmorgurken sind ein saisonales Gericht, das ohne viele Zutaten auskommt und trotzdem so lecker ist. Ein kleiner Tipp am Rande. Am besten schmeckt es mit echten Schmorgurken. Da mein Sohn es aber so gerne isst, koche ich es auch, wenn die keine Saison haben - dann eben mit ganz normalen grünen Gurken. Das geht auch gut. Der Vorteil, sie schmoren nur halb solange bis sie gar sind.

Zutaten für 4 Portionen:

2 große Schmorgurken oder 3 grüne Gurken1 EL Öl125 g Schinkenwürfel2 Zwiebeln3 EL Essigessenz oder anderen hellen Essig (dann muss man mehr nehmen, je nach Geschmack)ZuckerSalzPfeffer500 ml Wasser (ich setze immer lieber auf den Geschmack der Zutaten)oder Brühe (macht das Würzen etwas einfacher)2 EL Speisestärke

Zubereitung:

1. Gurken schälen, längs halbieren, mit einen Teelöffel die Kerne herauskratzen und das Fruchtfleisch in mundgerechte Stücke schneiden. Die Zwiebeln putzen und in Würfel schneiden.

2. Öl in einer großen Pfanne erhitzen und den Schinken und die Zwiebel kurz darin anbraten. Die Gurkenstücke dazugeben, salzen und bei mittlerer Temperatur ca. 5 min unter Rühren weiterbraten.

3. Mit dem Wasser oder der Brühe ablöschen, Essig und den Zucker dazugeben und leise vor sich hin köcheln lassen. Wenn die Gurken glasig werden (Schmorgurken nach ca. 25 min/grüne Gurken nach ca. 10-15 min) schauen, wie viel Flüssigkeit noch da ist. Sollte es zu wenig sein, ruhig noch etwas mehr dazugießen. Da kann nichts schief gehen und man will ja auch schön viel von der Soße haben.

4. Dann die Stärke mit ein wenig kaltem Wasser anrühren und zur Soße geben, um sie zu binden. Ein letztes Mal abschmecken, den Pfeffer dazugeben und ggf. nachwürzen. Es sollte einen schönen lieblichen süß-sauren Geschmack haben.

Dazu passen gut Salzkartoffeln und Spiegelei oder Lachs.

Mehr Rezepte unter: https://hauptstadtkueche.blogspot.com dpa