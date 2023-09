Alterungsprozess verlangsamen: Forscher enthüllt neun verjüngende Routinen

Von: Juliane Gutmann

Sie fühlen sich jung und agil? Dass das keine Frage des Alters ist, liegt auf der Hand. Doch warum bleiben manche gefühlt ewig jung? Forschende gehen dem auf den Grund.

Das biologische Altern erfolgt nicht kontinuierlich, sondern in Sprüngen in den 30ern, 60ern und 70ern. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der Stanford University in Kalifornien. Sie hatten 4.263 Menschen untersucht und festgestellt, dass in diesen Lebensabschnitten signifikante Veränderungen im Körper auftreten. Die Anzahl der Proteine im Blutplasma hatte in den 30ern, 60ern und 70ern stark abgenommen, was den Forschenden zufolge mit der Entstehung von altersbedingten Krankheiten in Verbindung steht.

In der Studie heißt es: „Dieser neue Ansatz zur Untersuchung des Alterns führte zur Identifizierung unerwarteter Signaturen und Pfade, die potenzielle Angriffspunkte für altersbedingte Krankheiten bieten könnten.“ Eine wichtige Erkenntnis in Hinblick auf die Krankheitsprävention, so die Forscher.

Nur wenige Minuten bewusster Lebensstil am Tag sollen genügen, um das Leben zu verlängern

Altersforscher Professor Sven Voelpel betont im Interview mit der Bild die Rolle des Lebensstils bei der Beeinflussung des Alterungsprozesses. Ihm zufolge kommt der genetischen Veranlagung eine wichtige Rolle zu, wenn es um die Alterung des Körpers geht. Doch die Gene können Voelpel zufolge durch Verhaltensweisen verändert werden, was die Möglichkeit zur Verjüngung und Lebensverlängerung eröffnet. Ihm zufolge sollen nur ein paar Minuten täglich reichen, um sich zu verjüngen bzw. länger zu leben.

Länger jung bleiben – geistig wie körperlich: Ein Ziel, das viele Menschen verfolgen.

Voelpel empfiehlt verschiedene Maßnahmen zur Verlangsamung des Alterns und Förderung des Wohlbefindens, dazu zählen:

Nahrungsergänzungsmittel in Form von Vitalstoff-Mischungen

Eine Ernährung mit Schwerpunkt auf frischem Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Kräutern, Kernen, Samen und Vollkornprodukten

Vermeiden von salz- und zuckerreichen Fertigprodukten

Maßvoller Konsum von Fleisch und tierischen Produkten

Bewahrung einer positiven Lebenseinstellung

Integration von regelmäßiger Bewegung in den Alltag

Entspannung in den Alltag einbauen

Sicherstellung von gesundem Schlaf

Aktive Suche nach sozialer Interaktion

