Koronare Herzkrankheiten: Mehr Bewegung kann Risiko deutlich verringern

Von: Laura Knops

Ein Herzinfarkt ohne Symptome bleibt meist lange unerkannt. © Science Photo Library / Imago

Eine Reduzierung der im Sitzen verbrachten Zeit hat einen positiven Effekt auf die Herzgesundheit. Zu diesem Schluss kommen Forscher in einer aktuellen Studie.

In Deutschland sind etwa drei Millionen Menschen von einer Herzschwäche betroffen. Gerade ältere Menschen haben ein erhöhtes Risiko, an einer koronaren Herzkrankheit zu erkranken. Ursache für die Erkrankung ist eine verringerte Blutversorgung des Herzens, ausgelöst durch verengte Gefäße. Gene, aber auch der Lebensstil haben einen entscheidenden Einfluss auf die Entstehung einer koronaren Herzkrankheit. Wer sich gesund ernährt und regelmäßig Sport treibt, kann das genetisch bedingte Risiko allerdings deutlich reduzieren.

Welchen Einfluss die körperliche Aktivität hat, haben Forscher nun in einer aktuellen Studie untersucht, wie 24vita.de verrät.

