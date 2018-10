Können uns Marienkäfer mit Geschlechtskrankheiten anstecken?

Es gibt Krankheiten, die von Tier auf Mensch übertragen werden können: Toxoplasmose oder Tollwut etwa. Forscher untersuchen Marienkäfer jetzt auf Geschlechtskrankheiten.

Wenn wir einen finden, freuen wir uns: Marienkäfer sind nicht nur nützlich (sie fressen Blattläuse), sondern auch hübsch mit ihren roten Flügelchen und schwarzen Punkten darauf. Doch was Biologen jetzt herausgefunden haben, ist für die kleinen Käfer ganz schön gefährlich - für uns Menschen vielleicht auch?

Harlekin-Marienkäfer übertragen Geschlechtskrankheit

So berichtete das englische News-Portal Mirror kürzlich von einer regelrechten Marienkäfer-Invasion in Großbritannien. Aber nicht die "normalen" Marienkäfer fallen in Schwärmen ein, sondern Harlekin-Marienkäfer, die schwarze statt rote Flügel haben. Vor allem jetzt im Herbst versuchen sie in die Häuser einzudringen, weil sie nach Winterquartieren suchen.

Neu ist das Phänomen nicht: Harlekin-Marienkäfer, die ursprünglich aus Asien und Nordamerika stammen, sieht man immer häufiger in Europa. Experten haben jetzt herausgefunden, dass sie unseren heimischen Marienkäfern gefährlich werden können: Als Überträger einer Pilzkrankheit, die zu den Geschlechtskrankheiten zählt.

Marienkäfer: Ist die Geschlechtskrankheit auch auf den Menschen übertragbar?

Fühlt sich ein Marienkäfer bedroht, beißt er zu. Sollten wir deshalb Abstand halten? Biologen geben Entwarnung: Mit der Pilzkrankheit können sich Marienkäfer nur untereinander bei der Paarung anstecken. Hat ein Käfer den Pilz mit dem Namen Laboulbeniales, kann das je nach Schweregrad die Fruchtbarkeit der Weibchen senken und sogar die Lebensdauer der hübschen Käfer verkürzen.

