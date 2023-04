Ab ins Bett – und das ohne Diskussionen? Klar, dabei hilft ein besonderes Einschlafritual

Von: Anna Heyers

Die Vehemenz, mit der ein Kleinkind nicht ins Bett möchte, überrascht gerade frisch gebackene Eltern häufig. Doch ein Trick kann die Situation entspannen und zugleich zu einem süßen Ritual werden.

Kaum zu glauben, aber erinnern Sie sich noch an die Zeit, in der auch Sie nicht ins Bett wollten? Ganz egal zu welcher Uhrzeit wohlgemerkt. Und heute könnte es kaum etwas Schöneres für zahlreiche Menschen geben, als sich Mittags einfach mal ein Stündchen hinzulegen. Gerade Kleinkinder sehen das aber in der Regel ganz und gar nicht so: Sie spielen doch gerade so schön, haben Hunger oder Durst. Seien Sie sich gewiss, dass Kindern Hunderte Dinge einfallen, die sie lieber tun würden, als ins Bett zu gehen.

Ab ins Bett – und das ohne Diskussionen? Ab bestimmtem Entwicklungsgrad schwierig

„Aber ich will noch nicht ins Bett, ich bin gar nicht müde“ – Diskussionen vor dem Schlafengehen zehren an den Nerven von Kind und Eltern. Ein süßes Ritual könnte hier Abhilfe schaffen. (Symbolbild) © candy18/Imago

Und irgendwie ist es ja sogar verständlich. Ab einem gewissen Punkt im Leben, Experten sprechen hier von Entwicklungsgrad, ist jeder Tag voller Entdeckungen und Abenteuer für die Kleinen. Sie lernen neue Dinge kennen, wollen erforschen, anfassen, verarbeiten, sich austesten (Eltern müssen übrigens hier nicht jede Sekunde alles kommentieren oder unterstützen). Jede Stunde, Minute, Sekunde ist so aufregend, dass die Kleinkinder kaum bemerken, wie erschöpft und müde sie von all den Eindrücken eigentlich sind. Genau hier kommt der Tipp ins Spiel, der erschöpfende und nervenaufreibende Diskussionen in Zukunft verhindern könnte.

Einige Dinge haben sich werdende Eltern bestimmt auch ganz anders vorgestellt, als sie im Nachhinein wurden.

Gute Nacht – cleverer Tipp fürs Schlafengehen

Sind Kinder im Entdecker-Modus, ist es schwer, sie ins Bett zu bekommen. Vielleicht haben sie noch nicht mit allen Bausteinen oder allen Kuscheltieren gespielt oder sind „noch gar nicht müde“. Auf der Instagram-Seite @BigLittleFeelings geben die Kleinkind-Experten aber einen Tipp, der sich auszuprobieren lohnt: Sagt, dass die Spielzeuge müde sind, deckt sie zu und wünscht ihnen gute Nacht. Lasst euren Zögling ruhig dabei helfen. Im Idealfall erinnert dieser sich dann daran, dass er selbst doch auch ziemlich müde ist und eigentlich ganz gern ins Bett gehen würde.

Das klappt natürlich nicht immer und bei jedem Kind. Aber ein Tipp, der weniger als eine Minute benötigt (und vielleicht einen Wutanfall oder ein Kräftemessen vor der Ruhezeit verhindern könnte), ist es bestimmt wert, ausprobiert zu werden.