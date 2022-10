Kirschsaft kann vor Muskelkater schützen, sagt Studie

Von: Jasmin Farah

Kirschsaft enthält viele entzündungshemmende Stoffe, die auch Muskelkater vorbeugen können. © ivan1380/Imago

Kirschen sind sehr vitaminreich. Forscher haben zudem festgestellt, dass sie präventiv gegen Muskelkater helfen können – konzentriert als Saft.

Kirschen schmecken nicht nur lecker, viele verbinden sie mit Sommer und Sonne und sie gelten als sehr gesund. Schließlich enthalten sie große Mengen an Vitaminen und Mineralien, darunter Mangan, Kalium und die Vitamine A und C. Zudem lassen sich aus Kirschen die unterschiedlichsten leckeren Speisen herstellen. Wie US-amerikanische Forscher bereits früher herausgefunden haben, tun Kirschen darüber hinaus unserer Gesundheit sehr gut, berichtet 24vita.de.

Forscher an der Universität von Vermont haben in einer kleinen Studie herausgefunden, dass das Konzentrat von Sauerkirschen die sportliche Leistungsfähigkeit verbessern kann. Außerdem habe Kirschsaft auch mögliche Muskelschmerzen gelindert. Demnach kann, wer in den Tagen vor und nach intensiver sportlicher Betätigung zweimal täglich 0,34 Liter Kirschsaft trinkt, einen Muskelkater reduzieren.