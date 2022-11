Kirschen gegen Kopfweh: Diese Anzahl an Früchten wirkt wie eine Tablette Aspirin

Von: Juliane Gutmann

Lässt das Wasser im Mund zusammen laufen: Ein Körbchen Kirschen macht so manchen Obstliebhaber glücklich. © picture alliance/dpa/Peter Gercke

Schmerzmittel gehen Ihnen auf den Magen? Dann sollten Sie sich die schmerzlindernde Wirkung von Kirschen zunutze machen. Erfahren Sie hier, wie viele Früchtchen bereits helfen sollen.

Schwer und dunkelrot hängen sie am Baum, dass sich die Äste nur so wegen ihres Gewichts biegen: Von Ende Mai bis Ende Juli können Kirschliebhaber die süßen Früchte direkt vom Baum stibitzen. Kirschen schmecken aber nicht nur: Sie enthalten viele wichtige und gesunde Nährstoffe, die unter anderem auch schmerzstillende Wirkung entfalten können.

Aspirin 500 oder ein Körbchen Kirschen: Gesunde Alternative zum Schmerzmittel

Eine Übersichtsstudie, die Wissenschaftler der University of California in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des US Department of Agriculture im Fachblatt nutrients veröffentlicht haben, beschäftigte sich mit der gesundheitsfördernden Wirkung von Süß- und Sauerkirschen. Der Studie zufolge enthalten Kirschen Polyphenole und viel Vitamin C, die entzündungshemmende Wirkung im Körper entfalten. Doch nicht nur das: Der Verzehr von Kirschen hatte auch einen positiven Effekt auf den Blutdruck, linderte die Beschwerden bei Arthritis und verbesserte den Schlaf. Und selbst gegen Schmerzen sollen die kleinen, roten Früchte Wirkung zeigen.

Forscher der University of Michigan empfehlen dem Portal ntv zufolge, statt einer Tablette Aspirin 500 bei Kopfschmerzen erst einmal 20 Kirschen zu essen. Diese Menge würde dieselbe schmerzstillende Wirkung wie der Wirkstoff Acetylsalicylsäure in Aspirin entfalten. Der Grund hierfür seien Anthocyane, die als Farbstoffe in der Schale der Kirschen für deren rote Farbe verantwortlich sind und schmerzlindernd wirken. Je dunkler und saurer die Kirsche, desto stärker die schmerzstillende Wirkung. Wer die leckeren Früchtchen sogar im eigenen Garten stehen hat, muss seine Bäume oftmals gegen Schädlinge schützen. 24garten.de verrät, wie Hobbygärtner der Kirschfruchtfliege zu Leibe rücken.

Kirschen: Leckerer Booster fürs Immunsystem

Wer noch mehr Argumente braucht, um öfter mal Kirschen zu naschen: Der Sommerfrucht werden auch folgende gesundheitsfördernde Eigenschaften zugesprochen:

Kirschen sollen antioxidativ wirken : Durch die Neutralisation schädlicher freier Radikale werden die Zellen vor vorzeitiger Alterung geschützt.

: Durch die Neutralisation schädlicher freier Radikale werden die Zellen vor vorzeitiger Alterung geschützt. Das Vitamin C in Kirschen unterstützt das Immunsystem .

. Kirschen enthalten Eisen , das die Blutbildung anregt.

, das die Blutbildung anregt. Kirschen helfen bei Verstopfung, indem sie den Stoffwechsel ankurbeln.

