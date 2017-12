Junge Frau halbiert fast Hälfte ihres Gewichts - ganz ohne Diät

Eine junge Frau wiegt 120 Kilo – und hat genug davon. Sie halbiert schließlich fast ihr Gewicht – mit diesem simplen wie genialen Trick.

Mit gerade mal 17 Jahren wog Chenai Boucher so viel wie nie zuvor – sie brachte satte 120 Kilogramm auf die Waage. Weil sie sich für ihr Aussehen schämte, traute sie sich kaum mehr, das Haus zu verlassen. Zudem litt sie an Angststörungen und Depressionen. "Ich wollte nicht, dass die Leute mich draußen so sehen. Stattdessen wollte ich einfach weiter in meiner Blase leben."

Australierin wird zur Bodybuilderin - und trainiert elf Mal die Woche

Doch kurz bevor sie volljährig wurde, hatte sie endlich genug – und fasste einen radikalen Entschluss: Sie wollte endlich abnehmen – aber auf gesunde Weise. Sie begann, sich körperlich mehr zu bewegen und machte anfangs lange Spaziergänge mit ihrem Hund. Schnell purzelten die ersten Pfunde – und motivierten die Australierin, weiter Sport zu machen und sich bei einem Fitnessstudio anzumelden.

Ein Jahr später hatte sie bereits weitere 25 Kilo verloren – indem sie fast täglich mit einem Kumpel Gewichte stemmte. Doch dann stagnierte ihr Gewicht – und so beschloss Chenai, sich einen Personaltrainer zu nehmen, mit dem sie hochintensive, harte CrossFit-Workouts ausübte. Am Ende trainierte die junge Frau stolze elf Mal die Woche – davon fünf Mal mit ihrem Coach.

Sport ist jetzt ihr Leben: So geht es mit Chenai weiter

"Ich wurde regelrecht besessen. Aber es wird einfach Teil deines Lebens. Jetzt fühle ich mich schon schlecht, wenn ich mal nicht trainiere", verrät die heute 20-Jährige gegenüber der britischen Daily Mail. Trotz ihres harten Fitnessprogramms ist sie nicht in allen Bereichen so streng mit sich – von extremen Diäten hält sie nichts. Sie isst Fette genauso wie Kohlenhydrate – allerdings achtet sie stets darauf, nur natürliche Lebensmittel zu sich zu nehmen.

Heute wiegt die junge Frau nur noch 70 Kilogramm und ist durch ihre Leidenschaft nun selbst Personaltrainerin geworden. Zudem plant Chenai, Wirtschaft zu studieren, um irgendwann ein Fitness-Imperium aufzubauen – inklusive eigener Sportbekleidung und Fitness-Seminaren. Ihr erklärtes Ziel: "Ich möchte Leben verändern … und ich hoffe, Frauen dadurch zu helfen, indem sie mehr über Sport, Gesundheit und Ernährung lernen."

