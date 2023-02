Immunsystem gefährdet: Kranke Thymusdrüse kann Folgen für Gesundheit haben

Von: Judith Braun

Die Thymusdrüse bildet Abwehrzellen im menschlichen Körper und spielt bei der Immunabwehr eine wichtige Rolle. Was passiert, wenn das Organ krank ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

Das Immunsystem ist das Abwehrsystem im menschlichen Körper gegen fremde Stoffe und Keime. Deshalb ist ein gesundes Immunsystem für die Abwehr von Krankheitserregern unverzichtbar. Eine wichtige Rolle spielt dabei die sogenannte Thymusdrüse. Das Organ sitzt hinter dem Brustbein, wo es Abwehrzellen bildet und fehlentwickelte Zellen eliminiert.

Welche Folgen es für die Gesundheit haben kann, wenn die Thymusdrüse krank ist, verrät 24vita.de.

Die Thymusdrüse ist ein wichtiger Teil des sogenannten erworbenen Immunsystems. Im Gegensatz zum angeborenen Immunsystem, welches die erste Immunabwehr darstellt und auf die schnelle Abwehr von bestimmten Bakterien und Viren spezialisiert ist, lernt das erworbene Immunsystem das ganze Leben lang immer wieder dazu. So kann es neue Immunzellen produzieren und unzählige körperfremde Zellen abwehren. Die Immunzellen werden in der Thymusdrüse geprägt und erhalten ihr immunologisches Gedächtnis gegenüber bestimmten Antigenen. So entstehen weiße Blutzellen, die der Immunabwehr dienen: die sogenannten T-Zellen, oder auch T-Lymphozyten. Gemeinsam mit den B-Lymphozyten, die im Knochenmark gebildet werden, stellen sie die Basis für die erworbene Immunantwort des Körpers dar.

