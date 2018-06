Immer mehr Kinder in Deutschland von Mangelernährung betroffen

Immer häufiger leiden Kinder an Mangelernährung.

Ein Chefarzt schlägt Alarm: Allein in Deutschland seien mehr als 1,5 Millionen Menschen von Mangelernährung betroffen. Auch Kinder trifft es immer häufiger.

Das sagt Prof. Dr. Christian Löser von der Medizinischen Klinik der DRK-Kliniken Nordhessen in Kassel. "Jeder vierte Patient, der stationär in einem deutschen Krankenhaus aufgenommen wird, hat Zeichen einer Mangelernährung", sagt der Mediziner, der den Kongress "Ernährung 2018" (21. bis 23. Juni, Kongress Palais in Kassel) als Kongresspräsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin leitet.

Bei einer Mangelernährung (Malnutrition) stehen dem Körper nicht alle notwendigen Nährstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung. Als besonders gefährdet gelten nach Angaben von Löser chronisch Kranke, Tumorpatienten und ältere Menschen. Immer häufiger zählten aber auch Kinder zu den Betroffenen - vor allem aus sozial schwachen Familien.

