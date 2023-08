Hitzepickel nach dem Sonnenbad: So wird man sie wieder los

Behandlung und Vorbeugung

Hitzepickel im Sommer sind keine Seltenheit. Wenn der Schweiß nicht abfließen kann, sind juckende Pickel das Ergebnis. So wird man die lästigen Entzündungen wieder los.

Schweiß, der nicht richtig abfließt, verstopft die Schweißdrüsen. Hitzeausschlag und kleine Pickel sind das Ergebnis. Im Sommer treten diese am häufigsten auf. Diese Ausschläge können, anders als bei Sonnenallergie, auch in warmen Innenräumen auftreten. Gerade beim Sport ist man sehr gefährdet. Zwar verschwinden die kleinen Pickel oftmals wieder schnell, doch lästig sind sie allemal. So kann man Hitzepickel am besten vermeiden und behandeln.

Das hilft bei Hitzepickeln

Viel Luft an der Haut ist hier das Zauberwort. Durch ständige Frischluft kann der Schweiß geregelt abfließen und es entstehen keine Pickel. Kleidung aus Naturmaterialien wie Baumwolle oder Leinen sind dabei zu empfehlen.

+ In der Sonne zu schwitzen kann Hitzepickel verursachen © alimdi / IMAGO

Bodylotions oder dickflüssiger Sonnenschutz sind ebenfalls oft verantwortlich für Pickelbildung. Produkte auf Wasserbasis sind hier der Schlüssel zum Erfolg. Diese legen keinen fettigen Film auf die Haut und der Schweiß kann natürlich abfließen. Bei starker Schweißentwicklung die Haut mit einem sauberen Tuch reinigen.

Besonders nach dem Sport sollte man die verschwitze Kleidung so schnell wie möglich ausziehen und den Schweiß abduschen. Wer Hitzepickelchen im Gesicht vorbeugen möchte, der sollte im Fitnessstudio auf Make-up verzichten. Gerade nach sportlichen Aktivitäten ist es wichtig, die nasse Kleidung schnell abzulegen und sich ausgiebig zu duschen.

So wird man Hitzepickel schnell wieder los

Damit die Hitzepickel möglichst schnell verschwinden, sollte man schweißtreibende Arbeiten vermeiden. Die Pickel verschwinden dann mit der Zeit von alleine. Kratzen an den befallenen Stellen ist ein absolutes No-Go. Auch Kälte kann den Juckreiz lindern und die angeschwollenen Stellen beruhigen. Kalte Kompressen oder ein kühlendes Bad wirkt sich ebenfalls positiv auf die Haut aus.

Trockenpinselungen mit einer Zinkoxid-Mixtur sind ebenfalls hilfreich gegen starke Hitzepickel. Die entzündungshemmenden Wirkstoffe lindern hierbei den Schmerz und tragen zur Heilung bei. Ist der Schmerz nicht auszuhalten, hilft nur der Griff zur Kortisonsalbe. (ncz/jok/spot)

