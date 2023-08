Gefahren durch Hitze: Wie kühle ich mich am besten ab?

Von: Leon Schmitt

Teilen

Eine Hitzewelle rollt auf Deutschland zu. Die Wärme kann dem Kreislauf enorm zusetzen. Hier finden Sie 12 Tipps, wie Sie sich abkühlen können.

Fulda - Es wird heiß in Deutschland. Meteorologen rechnen in den nächsten Tagen mit Temperaturen von bis zu 39 Grad. Abkühlung gibt es den Wetter-Prognose zufolge kaum. Selbst in den Nächte bleibt es tropisch warm.

Hitze-Warnung in Deutschland: Wie kühle ich mich am besten ab?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt nicht nur in Hessen, sondern nahezu ganz Deutschland vor einer starken Wärmebelastung. Am südwestlichsten Zipfel der Republik - unter anderem in Baden-Baden und Freiburg - gilt sogar eine amtliche Warnung vor extremer Hitze.

Die hohen Temperaturen stellen für den Kreislauf eine enorme Belastung dar. Vor allem Senioren und pflegebedürftige Menschen sind gefährdet, aber auch jungen Menschen kann die Wärme zusetzen. „Wir müssen davon ausgehen, dass diese Hitzewelle wieder einige Opfer fordern wird“, schreibt Diplom-Meteorologe Dominik Jung am Freitag in seinem Newsletter für das Wetterportal wetter.net.

Wärme belastet den Körper. Bei großer Hitze gilt es, viel zu trinken und Anstrengungen zu vermeiden. © Javier Carrión/dpa

„Viel trinken und keine großen Anstrengungen“, lautet in diesen Zeiten die Faustregel von Jung. Der Wetter-Experte gibt 12 Tipps, wie man sich bei Hitze abkühlen kann:

1. Hydratation: Trinken Sie ausreichend Wasser, um Ihren Körper hydratisiert zu halten. Vermeiden Sie alkoholische und koffeinhaltige Getränke, da sie dehydrieren können.

Trinken Sie ausreichend Wasser, um Ihren Körper hydratisiert zu halten. Vermeiden Sie alkoholische und koffeinhaltige Getränke, da sie dehydrieren können. 2. Leichte Kleidung: Tragen Sie lockere, atmungsaktive Kleidung aus natürlichen Materialien wie Baumwolle, um den Luftstrom zu ermöglichen und den Körper kühl zu halten.

Tragen Sie lockere, atmungsaktive Kleidung aus natürlichen Materialien wie Baumwolle, um den Luftstrom zu ermöglichen und den Körper kühl zu halten. 3. Sonnenschutz: Verwenden Sie Sonnencreme mit ausreichendem Lichtschutzfaktor, um Ihre Haut vor Sonnenschäden zu schützen.

Verwenden Sie Sonnencreme mit ausreichendem Lichtschutzfaktor, um Ihre Haut vor Sonnenschäden zu schützen. 4. Schatten suchen: Bleiben Sie während der heißesten Stunden des Tages im Schatten, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Bleiben Sie während der heißesten Stunden des Tages im Schatten, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. 5. Ventilatoren und Klimaanlage: Nutzen Sie Ventilatoren oder Klimaanlagen, um die Raumtemperatur zu senken. Falls vorhanden, verwenden Sie auch luftdurchlässige Materialien für Vorhänge und Jalousien.

Nutzen Sie Ventilatoren oder Klimaanlagen, um die Raumtemperatur zu senken. Falls vorhanden, verwenden Sie auch luftdurchlässige Materialien für Vorhänge und Jalousien. 6. Kühlende Duschen: Nehmen Sie regelmäßig kühle Duschen, um Ihre Körpertemperatur zu senken und Erfrischung zu finden.

Nehmen Sie regelmäßig kühle Duschen, um Ihre Körpertemperatur zu senken und Erfrischung zu finden. 7. Leichte Mahlzeiten: Verzehren Sie leichte, frische Mahlzeiten, die reich an Obst und Gemüse sind. Vermeiden Sie schwere, fettige Speisen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Wassermelonen-Pizza?

Verzehren Sie leichte, frische Mahlzeiten, die reich an Obst und Gemüse sind. Vermeiden Sie schwere, fettige Speisen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Wassermelonen-Pizza? 8. Wasserbegasung: Benetzen Sie gelegentlich Ihre Haut mit Wasser, um durch Verdunstungskühlung Erleichterung zu finden.

Benetzen Sie gelegentlich Ihre Haut mit Wasser, um durch Verdunstungskühlung Erleichterung zu finden. 9. Aktivitäten planen: Verlagern Sie anstrengende Aktivitäten auf die kühleren Morgen- oder Abendstunden.

Verlagern Sie anstrengende Aktivitäten auf die kühleren Morgen- oder Abendstunden. 10. Luftdurchlässige Bettwäsche: Verwenden Sie leichte, luftdurchlässige Bettwäsche, um in der Nacht eine angenehme Schlaftemperatur zu gewährleisten.

Verwenden Sie leichte, luftdurchlässige Bettwäsche, um in der Nacht eine angenehme Schlaftemperatur zu gewährleisten. 11. Mückenabwehr: Schützen Sie sich vor Mückenstichen mit geeigneten Mitteln, um von möglichen Krankheiten verschont zu bleiben.

Schützen Sie sich vor Mückenstichen mit geeigneten Mitteln, um von möglichen Krankheiten verschont zu bleiben. 12. Körperliche Anzeichen beachten: Achten Sie auf Warnzeichen von Hitzeerschöpfung oder Hitzschlag, wie starke Müdigkeit, Schwindel und Übelkeit. Bei Bedarf medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

„Durch die Einhaltung dieser Tipps können Sie sich in Zeiten großer Hitze und Tropennächte besser schützen und für Ihr Wohlbefinden sorgen“, so der Rat des Meteorologen.

Weitere Tipps und Tricks für die Gesundheit und den Haushalt finden Sie im Ratgeber-Ressort von fuldaerzeitung.de.