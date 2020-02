Herz-Experte empfiehlt: So senken Sie Ihren Cholesterin-Spiegel einfach und effektiv

Unser Körper braucht Cholesterin, um lebenswichtige Funktionen aufrecht zu erhalten. Doch ein zu hoher Cholesterin-Spiegel kann lebensgefährlich sein - so beugen Sie vor.

Unser Hormonhaushalt wird maßgeblich durch Cholesterin beeinflusst und jede Zelle im Körper enthält den Naturstoff, den der Körper selbst produzieren kann. "Ohne Cholesterin könnten wir nicht leben", zitiert der Focus Martin Halle, den ärztlichen Direktor des Lehrstuhls und der Poliklinik für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin an der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität München.

Als Experte für Herz-Kreislauf-Krankheiten sieht er den modernen Lebensstil kritisch, der erhöhte Cholesterin-Werte begünstigt. Dazu zählt zum einen zu wenig Bewegung und zum anderen eine Ernährung, die zu viele ungesunde Fette beinhaltet.

Diese Fette senken Ihren Cholesterin-Spiegel

Fette werden Halle zufolge im Körper genutzt, um Cholesterin (Blutfette) zu bilden. Doch wenn zu viel Cholesterin in unseren Adern fließt, steigt das Risiko, dass es sich in den Gefäßen ablagert und diese verengt. Eine fatale Folge dieser Entwicklung: Je nachdem, welche Gefäße betroffen sind, kann dies Herzinfarkt oder Schlaganfall auslösen.

Doch nicht jedes Fett begünstigt eine Verengung der Gefäße. "Es gibt gute und schlechte Fette", so Halle im Interview mit dem Focus. Die guten Fette seien diejenigen, die bei Zimmertemperatur eine flüssige Form annehmen, etwa Oliven- oder Rapsöl. Doch auch Öle in Nüssen und Hülsenfrüchten, Getreide und Vollkorn enthalten ungesättigte Fettsäuren, die die Gefäßwände elastisch halten.

"Wir können unseren ganzen Körper über unsere Ernährung fit und aktiv halten"

Anders verhält es sich bei gesättigten Fettsäuren, die Martin Halle zu den ungesunden Fetten zählt. Butter und Kokosfett wären ein Beispiel. Doch auch andere Fette, die bei Zimmertemperatur eine feste Form annehmen, sollten durch ungesättigte Fettsäuren ersetzt werden, um den Cholesterin-Spiegel zu senken.

"Wir können unseren ganzen Körper über unsere Ernährung fit und aktiv halten", so Facharzt Martin Halle im Focus-Interview. Die Ernährung spielt in seinen Augen eine wesentliche Rolle, was die Gesundheit unserer Zellen angeht.

LDL- und HDL-Cholesterin: So unterscheidet sich gutes und schlechtes Cholesterin

LDL steht für Low Density Lipoprotein, zu deutsch so viel wie Lipoprotein mit geringer Dichte. Es gilt als "schlechter" Bestandteil der Blutfette

