Vom Teelöffel Senf bis zur Kartoffel: Hausmittel bei Sodbrennen

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Gerichte mit viel Fett und Getränke mit Alkohol fördern Sodbrennen. Das unangenehme Aufstoßen von Magensäure kann mit Hausmitteln bekämpft werden.

Üppiges Essen an den Weihnachtsfeiertagen und Silvester, ausschweifende Grillabende oder eine Cocktail-Verkostung: Alles Aktionen, die bei vielen Sodbrennen zur Folge haben. Sie sind sich nicht sicher, ob Sie betroffen sind? Folgende Symptome sind typisch für Sodbrennen:

Brennendes Gefühl, das vom Oberbauch oder aus der Region hinter dem Brustbein nach oben zum Hals strahlt

Aufstoßen

Schluckbeschwerden

Brennen im Rachen

Schlechter Geschmack im Mund

Starkes Völlegefühl

Übelkeit und Brechreiz

Die Ursache hinter Sodbrennen: Wenn der Magen stark gedehnt wird, kann sich der Verschluss am Mageneingang vorübergehend lockern. Infolge steigt Luft oder Mageninhalt nach oben auf. Der saure Magensaft reizt die Schleimhäute der Speiseröhre, was die typischen Sodbrennen-Symptome auslöst. Wenn Magensaft länger auf die Schleimhaut der Speiseröhre einwirkt, kann sie sich entzünden und schmerzen, heißt es weiter vonseiten des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen.

Senf schmeckt nicht nur zu Leberkäse und Bratwurst: Bei Sodbrennen kann das Lebensmittel lindernde Wirkung entfalten. © Jürgen Pfeiffer/Imago

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit und Wohlbefinden finden Sie im regelmäßigen Gesundheits-Newsletter unseres Partners Merkur.de

Hausmittel bei Sodbrennen: stilles Wasser, Buttermilch, Senf bis Kartoffel

Man muss nicht immer zu Medikamenten greifen: Auch viele Hausmittel zeigen Wirkung bei Sodbrennen-Symptomen. Dr. Andreas Strack und Dr. Mario Kolar von der Praxisklinik Darmstadt empfehlen folgende Hausmittel:

Lauwarmes, stilles Wasser oder Kräutertee mit Kamille, Kümmel oder Fenchel: Die Magensäure wird so verdünnt, was die Beschwerden häufig lindert.

Die Magensäure wird so verdünnt, was die Beschwerden häufig lindert. Sauerkraut: Dieses wirkt neutralisierend und kann in Form von Sauerkrautsaft oder pur getrunken bzw. gegessen werden.

Dieses wirkt neutralisierend und kann in Form von Sauerkrautsaft oder pur getrunken bzw. gegessen werden. Buttermilch oder Milch: Enthaltenes Eiweiß und Fett binden die Magensäure, was das unangenehme Brennen beenden kann.

Enthaltenes Eiweiß und Fett binden die Magensäure, was das unangenehme Brennen beenden kann. Heilerde-Pulver: Eingerührt in Wasser, soll Heilerde Sodbrennen den Garaus machen.

Schnell schlank und fit: Acht gesunde Zuckeralternativen Fotostrecke ansehen

Mandeln, Haselnüsse, Cashewkerne, Sonnenblumenkerne: Klein zerkaut soll der Nuss-Brei die Magensäure binden können.

Klein zerkaut soll der Nuss-Brei die Magensäure binden können. Kartoffeln, reife Bananen oder Vollkornprodukte: Diese Lebensmittel enthalten Stärke, die die überschüssige Magensäure binden kann.

Diese Lebensmittel enthalten Stärke, die die überschüssige Magensäure binden kann. Haferflocken: Bei Sodbrennen einfach Haferflocken zerkauen oder mit Wasser oder Milch aufkochen und so ein Haferporridge herstellen. Das stärkehaltige Getreide kann überschüssige Magensäure gut aufnehmen und durch den hohen Gehalt an Schleimstoffen wirken die Flocke wie ein Schutzschild für die Schleimhäute.

Auch weitere Hausmittel können versucht werden. So sollen die in Senf enthaltenen Senföle Magensäure binden können und so lindernde Wirkung entfalten.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.