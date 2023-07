Grün, schwarz, gelblich – bei welcher Farbe des Stuhlgangs man schnell zum Arzt sollte

Von: Anna Heyers

Stuhlgang ist ein Thema, über das man nicht gerne spricht. Das führt aber dazu, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, wann sie besser zum Arzt gehen sollten.

Kein gesunder Mensch kommt drumherum: Jeder von uns muss auf die Toilette. Das kleine oder große Geschäft kann mitunter unendlich erleichternd sein, zum Beispiel nach einer langen Auto- oder Zugfahrt. Aber es kann genauso gut für einen Schreckmoment sorgen. Das passiert meistens dann, wenn dabei etwas passiert, dass anders ist als sonst.

Das kann der Fall sein, wenn der Urin eine deutlich andere Farbe hat (z.B. durch zu wenig Trinken) oder streng riecht (etwa nach dem Genuss von Spargel). Oder aber, wenn der Stuhlgang schwimmt oder anders aussieht als sonst. Je nachdem, welchen Farbton das „große Geschäft“ hat, braucht man sich in der Regel keine Sorgen zu machen. In einigen Fällen sollte trotzdem die Ärztin oder der Arzt hinzugezogen werden.

Was die Farbe des Stuhlgangs aussagen kann

Wenn die Farbe oder Konsistenz des Stuhls sich massiv verändern, ist das meist kein Grund zur Sorge. (Symbolbild) © Madhourse/Imago

Der Stuhlgang ist ein wichtiges Indiz dafür, ob das Verdauungssystem in Ordnung ist. Aus diesem Grund kann eine genaue Beobachtung der Färbung des Stuhlgangs dabei helfen, mögliche Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Aber was ist denn der Normalzustand? Die typische Farbe des Kots ist braun. Diese Farbe verdankt er laut der AOK-Krankenkasse Gallenfarbstoffen: „Beim Abbau der roten Blutkörperchen in Milz, Leber und Knochenmark entsteht unter anderem Bilirubin, das über die Galle in den Darm gelangt und dem Stuhl die charakteristische gelbbraune Farbe verleiht.“ Weiter schreibt die AOK auch, dass viele Formen und Farben von Stuhlgang unbedenklich seien.

Was kann für Farbveränderungen verantwortlich sein?

Für Veränderungen der „normalen“ Farbe des Stuhlgangs kann es viele Gründe geben. Häufig liegt es daran, dass man etwas gegessen hat, dass selbst kräftige Farbstoffe enthält. So kann ein rötlicher Ton zum Beispiel nach dem Verzehr vieler Erdbeeren oder Roter Beete auftreten, grünliche Farbtöne nach einem Spinat- oder Avocado-Gericht. Aber auch Medikamente können bei Farbveränderungen eine Rolle spielen, wie es auf der AOK-Homepage heißt.

Welche Farbe bedeutet was – und wann sollten Sie zum Arzt?

Hier eine Übersicht über mögliche Farben, woher sie kommen könnten und wann eine Ärztin oder ein Arzt hinzugezogen werden sollten:

Farbe des Stuhlgangs Mögliche Ursache Vom Arzt abklären lassen? Mittelbraun, Braun Normale Farbgebung Nein Dunkelbraun Häufig nach Fleischkonsum oder zu wenig aufgenommener Flüssigkeit Nein Grün Häufig nach grünem Blattgemüse wie Spinat. Auch Eisenpräparate können eine Grünfärbung verursachen. Infektion durch Bakterien, z.B. Salmonellen Ja, wenn länger anhaltend und/oder in Verbindung mit Durchfall Orange Häufig nach Genuss von Möhren, Kürbis oder Süßkartoffeln Nein Rötlich Häufig nach Genuss von Rotkohl, Roter Beete, Rotwein. Aber auch bei Blutungen im unteren Verdauungstrakt Ja, bei Verdacht auf Blut Schwarz Häufig nach Blaubeeren, Kohletabletten, Eisenpräparaten. Aber auch bei Blut aus dem oberen Verdauungstrakt Ja, wenn nicht erklärbar Gelb Häufig bei Einnahme von Antibiotika oder Verzehr von Milchprodukten. Aber auch bei fehlender Gallenflüssigkeit, einer Glutenunverträglichkeit oder einer Funktionsstörung der Bauchspeicheldrüse Ja, wenn länger anhaltend Blau Sehr selten, kommt aber vor nach übermäßigem Verzehr von Blaubeeren, Kirschen oder auch Traubensaft Nein Weißlich-blass, (hell)grau, lehmfarben Zu wenig Gallenflüssigkeit durch Gallensteine, Lebererkrankung. Wenn nur kurzzeitig und nach Durchfallerkrankung: Wirkstoff Bismutsubsalicylat in Medikament Ja

Quellen: AOK.de, cara.care

Im Zweifel, und immer dann, wenn der Zustand länger anhält, sollten immer die zuständigen Mediziner aufgesucht werden.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.