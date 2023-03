Gesund altern: Warum Senioren oft glücklicher sind

Von: Judith Braun

Ab einer bestimmten Phase soll die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben mit zunehmendem Alter steigen. Warum Senioren am glücklichsten sein sollen, erfahren Sie hier.

Zwar fühlt sich das Leben in jungem Alter öfters an wie ein Abenteuer, weil man ständig Neues erlebt. Dennoch sollen ältere Menschen laut Experten glücklicher und zufriedener sein. Denn die kleinen und meist auch kurzen Glücksmomente weichen einer tieferen und langfristigen Zufriedenheit.

Was Glück bedeutet und warum Senioren häufig glücklicher sind, verrät 24vita.de.

Wie Soziologie-Professorin Prof. Dr. Hilke Brockmann von der Constructor University in Bremen laut der Deutschen Presse Agentur (dpa) erklärt, ist Glück die positive Bewertung des eigenen Lebens und der eigenen Lebenssituation. Dabei ist Glück ziemlich individuell. Geld spielt hier weniger eine Rolle. Zwar seien die Reichen im Durchschnitt glücklicher als die Ärmeren. „Aber der Sättigungsgrad ist schnell erreicht“, so die Expertin. Zudem sollen laut Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel, Glücksforscher und Volkswirt von der Technischen Hochschule in Nürnberg, glückliche Menschen gesünder sein und auch länger leben.

