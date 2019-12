Diese Art von Film soll am besten Stress abbauen - und sogar lebensverlängernd wirken

Film- und TV-Freunde unter uns können sich freuen: Der Dezember hat Filme zu bieten, die gut für Gesundheit und Psyche sein sollen. Eine Psychologin empfiehlt sogar, sie ganzjährig zu schauen.

Thriller, Liebesfilme bis hin zu Anime - von welchem Genre können Sie nicht genug bekommen? Wenn es Weihnachtsfilme wie "Tatsächlich... Liebe", "Kevin - Allein zu Haus" oder "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" sind, haben Sie Glück: Diese sollen einer Psychologin zufolge viele positive Wirkungen auf die Gesundheit haben - und sogar lebensverlängernd wirken.

So senken Weihnachtsfilme den Stresspegel

Filme können den Horizont erweitern, die Laune ordentlich drücken oder die Nackenhaare aufstellen. Weihnachtsfilme dagegen lassen in Erinnerungen schwelgen, handeln eigentlich immer von der Liebe und nehmen nie ein böses Ende: Die besten Voraussetzungen für Freudentränen und Glücksgefühle. Und noch besser: Weihnachtsfilme sollen sogar den Stresspegel senken und Ängste abbauen, wie das Portal doyouremember.com eine Psychologin zitiert: "Es (Anmerk. d. Redaktion: Das Sehen von Weihnachtsfilmen) erzeugt neurologische Veränderungen, die die Ausschüttung von Glückshormonen fördern."

So sollen Weihnachtsklassiker und Filme wie "Buddy - Der Weihnachtself" sogar dazu beitragen, länger und glücklicher zu leben. Wissenschaftlich und durch Studien belegt ist dieser Effekt zwar nicht, aber generell ist alles, was auf natürlichem Wege die Produktion von Glückshormonen ankurbelt, gesund. Bewegung, gemütliche Abende mit Freunden oder ein Hobby: Jeder hat sein eigenes Wohlfühl-Rezept. Und wer gerne Weihnachtsfilme schaut, sollte dies auf jeden Fall weiterhin tun - der zitierten Psychologin zufolge sogar das ganze Jahr über.

Nostalgische Weihnachtsfilme als Beziehungsstärker

Wer sich vor dem Fernseher weihnachtlich einstimmen will, sollte das am besten in Gesellschaft tun: Das Anschauen von Weihnachtsfilmen mit anderen kann sogar die Beziehung oder die Familienbande stärken, wie das britische News-Portal Mirror schreibt. Vor allem die Themen in Weihnachtsfilmen seien dafür verantwortlich: Familie, Partnerschaft und Nächstenliebe.

Und nicht nur Filme, auch Weihnachtsdekoration soll Balsam für die Seele sein: "Das Dekorieren zu Weihnachten fördert die Ausschüttung des Wohlfühl-Hormons Dopamin", so ein Zitat der nicht näher genannten Psychologin auf dem Portal doyouremember.com.

